Pogacar señala dónde reventará el Tour: "Creo que podemos ver grandes diferencias en la general"

Las diez primeras etapas del presente Tour de Francia han sido bastante descafeinadas. Un entremés que no ha saciado el apetito de los aficionados al ciclismo. Salvo la contrarreloj de Caen, las diferencias entre los candidatos a la clasificación han sido mínimas, dejando la batalla abierta a lo que está por venir, que no es poco.

Primera oportunidad

Empezando por esta semana. Superado el primer día de descanso, el pelotón volverá a ponerse en movimiento este miércoles con una emboscada trampa a las afueras de Toulouse que presagia movimientos, aunque quizás no de los gallitos de la general. El Pech David, así se llama el repecho, son 800 metros con porcentajes que superan el 20% y que medirán la explosividad de los corredores. Habrá criba. Sí. Pero está por ver si la suficiente como para meterle un mordisco a la tabla.

En la localidad natal de Léon Marchand, ídolo de la natación francesa, los ciclistas se zambullirán en el tríptico pirenáico, con tres etapas de amarrarse los machos y en las que Tadej Pogacar cede la iniciativa, al menos de boquilla, a sus adversarios. "Ellos son los que están por detrás. Son ellos los que tendrán que atacarnos", decía el esloveno en la jornada de asueto.

Lamenta la baja de Almeida

Y es que 'Pogi' se ha mostrado intratable hasta el momento, consiguiendo dos victorias y mandando un mensaje claro a sus rivales. Ni la baja, más que sensible, de Joao Almeida oculta la sonrisa del balcánico, confiante al cien por cien en el poderío del UAE Team: "Estamos listos para pelear en la montaña. En el Macizo Central mostramos nuestra fortaleza pese a la baja de Joao y que Pavel Sivakov estabaun poco enfermo. Vimos el nivel de cada uno en los ascensos. Aunque todavía no es el indicador preciso de dónde está cada uno. El objetivo de todos será esta semana, con grandes etapas de montaña y la cronoescalada".

Tadej Pogacar se mantiene al frente de la clasificación general del Tour de Francia 2025 tras la etapa 9 / Associated Press/LaPresse

Precisamente, la etapa cronometrada del viernes está señalada en rojo en el calendario del de Komenda. Once kilómetros contra el crono que admitió pueden ser "claves" en el devenir del Tour de Francia. "No serán etapas para grandes escapadas, será tan dura como otras semanas. Creo que podemos ver grandes diferencias en la general en los próximos días", aseveró.

Sus rivales le temen

Cédric Vasseur, director del Cofidis, no tiene dudas con Pogacar y apuesta claramente a que el campeón mundial revalidará su amarillo en París y alcanzará su cuarto Tour. "Empiezas a mirar y no ves dónde no puede ganar. Hautacam, para Pogacar. La crono, para Pogacar. Superbagneres, para Pogacar. El Mont Ventoux, la Loze, la Plagne... Creo que irá a sumar el máximo posible de victorias. Es insaciable", dijo Vasseur.

Vasseur considera que la preparación del balcánico ha sido la óptima para preparar el asalto a su cuarta 'Grande Boucle', especialmente por haber reducido el número de participaciones en clásicas primaverales: "El año pasado ganó Giro y Tour. Este año llega con menos competición, creo que estará bien también la tercera semana". Eso sí, el jefe de la escuadra gala no descarta por completo a Vingegaard y entiende que una buena crono del danés este viernes podría cambiar el devenir del Tour. "No creo que suceda, pero si Vingegaard llegara a ganar esa etapa, entonces la relación de fuerzas podría invertirse. Sería un golpe muy duro para Pogacar", manifestó.