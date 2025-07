Pogacar: "¿Revancha? Estaba en mi mente"

Tras una nueva demostración de poderío encima del sillín, el esloveno Tadej Pogacar reconoció que estaba en su mente tomarse la revancha de la subida a Hautacam de 2022, cuando fue humillado por el danés Jonas Vingegaard. Esta vez el propio Pogacar fue quien se impuso en el mismo puerto pirenaico en la duodécima del Tour de Francia, en el que este jueves tomó el liderato de la prestigiosa prueba gala. "¿Revancha? La etapa de 2022 estaba en mi mente y ahora soy yo quien ha ganado. Lo habíamos preparado muy bien con el equipo y eso facilita las cosas", aseguró el corredor del UAE, que consiguió su vigésima victoria en el Tour a sus 26 años, la tercera este año.

Pogacar se mostró satisfecho de haber devuelto el golpe a Vingegaard, al que ahora tiene a tres minutos y 31 segundos en la general, aunque indicó que el Tour todavía "no está decidido". "Es cierto que tengo una ventaja confortable, pero queda mucho por delante. Mañana tenemos una crono que habrá que afrontar con buenas piernas y al día siguiente otra jornada todavía más dura. Y quedan etapas difíciles por delante", señaló.

Pogacar se lo toma con precaución: "Hasta que no se cruza la meta de París esto no ha terminado"

En 2022, el Jumbo-Visma dejó una imagen antes nunca vista en Pogacar. Con un ritmo durísimo liderado por un Wout van Aert estelar, la maquinaria holandesa exprimió al esloveno y todo su equipo al máximo, hasta aislarle por completo en un todos contra Tadej. Sucedió tras dos Tour consecutivos (2020 y 2021) ganados por 'El Principito'; uno de ellos, el del 2020, logrado en la cronoescalada de la penúltima etapa. Es por ello que, pese al buen colchón que tiene actualmente, 'Pogi' no da nada por hecho: "Tengo que seguir con calma, manteniendo este ritmo, pero es verdad que hasta que no se cruza la meta de París esto no ha terminado".

Por último, el esloveno dedicó la victoria a Samuele Privitera, el joven italiano de 19 años que este miércoles perdió la vida tras caer en un descenso durante la primera etapa de la Vuelta al Valle de Aosta. "Se lo dedico a él y a toda su familia, que está sufriendo mucho. En el último kilómetro estaba pensando en él", comentó el actual campeón del mundo.