Pogacar: "Quería probar mis piernas de cara a la tercera semana"

El esloveno Tadej Pogacar, líder de la general del Tour de Francia, aseguró que con su ataque a falta de 1,5 kilómetros para la cima del Noyer pretendía testar sus piernas de cara a la tercera semana de competición.

"Me estaba gustando la subida y quería probar mis sensaciones, mis piernas, para ver si en la tercera semana seguían siendo buenas. Me he dicho que podía abrir un hueco", señaló el ciclista del UAE, que amplió en 2 segundos su renta con el danés Jonas Vingegaard.

Pogacar afirmó que ha mejorado su preparación para tratar de evitar puntos débiles, como los bajones que tenía en la tercera semana de competición.

"No era difícil ver dónde había sufrido en el pasado y he trabajado esos puntos, como los entrenamientos con calor o en las montañas más largas. No sé si eran mi punto débil o era una coincidencia, pero fue en puertos así, como el col de la Loze, donde Jonas me golpeó por primera vez. Pero era evidente que había cosas que corregir", indicó.