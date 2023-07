Pogacar: "El Puy de Dôme va a volver a romper la carrera"

Tras una etapa tranquila, el Tour afronta este domingo una jornada decisiva El esloveno es segundo en la general del Tour y maillot blanco de mejor joven

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), segundo en la general del Tour y maillot blanco de mejor joven, vaticinó que en la etapa de este domingo "el Puy de Dôme va a volver a romper la carrera"

"El Puy-de-Dôme va a ser una experiencia nueva para todos. Será un día especial. La subida es muy dura y seguro que rompe la carrera otra vez", dijo el doble ganador del Tour de Francia.

Sobre la octava etapa, con final en Limoges, Pogacar lamentó la caída y posterior retirada del británico Mark Cavendish, quien optaba a batir el récord de 34 victorias parciales en el Tour que comparte con la leyenda belga Eddy Merckx.

"Es una lástima que Mark Cavendish se haya roto la clavícula y haya tenido que marcharse a casa, más todavía después de lo cerca que estuvo de ganar ayer. Todo el pelotón quería verle ganar al menos una etapa más, ya que éste era su último Tour", comentó.

Sobre el desarrollo de la etapa, Pogacar destacó que el calor fue uno de los mayores obstáculos de la jornada."No ha sido un final sencillo, especialmente con el calor que ha hecho. Quería luchar por la victoria, pero notaba las piernas cansadas y no pude estar en la disputa. Matteo Trentin me colocó fenomenal, e intenté esprinta, pero no tenía un esprint en las piernas", concluyó.