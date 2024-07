Pogacar: "Me he divertido, no era el plan que teníamos pero.."

El esloveno Tadej Pogacar aseguró que se ha "divertido" en la penúltima etapa del Tour de Francia y aseguró que no estaba en sus planes ganarla pero que aprovechó el trabajo de otros para lograrlo.

"Me he divertido mucho, no era el plan que teníamos pero estoy feliz con esta quinta victoria. Solo queda la contrarreloj de mañana y creo que también me lo voy a pasar bien", señaló el esloveno.

El maillot amarillo, que tiene casi asegurado su tercer Tour, afirmó que le sorprendió el trabajo del equipo del belga Remco Evenepoel para atacar el segundo puesto de Jonas Vingegaard.

Pogacar celebra su cuarta victoria de etapa en el Tour de Francia 2024 / AP

"Me ha sorprendido que Remco haya perdido tiempo en estas carreteras donde suele entrenar", dijo. Sobre sus cinco victorias, comentó: "Si me lo hubieran dicho antes del Tour no lo habría creído, es algo fuera de lo normal, espero poder compartir esta victoria con mis compañeros".

El esloveno no descartó buscar el triunfo este domingo, pero indicó que "la prioridad será no sufrir ningún accidente". "Aunque si el público me alienta como hoy, nunca se sabe", señaló.