Pogacar: "En la etapa de mañana no veo favoritos"

El esloveno Tadej Pogacar, líder del Tour de Francia, aseguró que la etapa de este domingo, que incluye catorce sectores sin asfaltar, "puede ser decisiva" y señaló que no ve ningún favorito claro para ganarla.

"Reconocí la etapa y puede ser muy interesante, pueden pasar muchas cosas, habrá que estar concentrado desde el inicio hasta el final", señaló el ciclista del UAE.

El esloveno afirmó que en una jornada como esa "no hay un favorito claro". "Habría dicho Mads Pedersen, pero se ha retirado", señaló. "No sabemos si habrá una escapada. En todo caso, el ganador será un gran corredor", comentó.

Pogacar, líder del Tour de Francia / AP

Pogacar, que busca su tercera victoria en el Tour, aseguró que no siente fatiga por haber disputado el pasado Giro de Italia, en el que acabó imponiéndose.

"Me parece que el Giro fue hace ya mucho tiempo. Ahora estoy totalmente concentrado en el Tour. Hice una preparación específica para esta carrera y en todo caso no creo que en el Giro me desgastara mucho más que si hubiera estado entrenando", señaló.

Agregó que tiene a su lado "al equipo más fuerte" del Tour, en particular al español Juan Ayuso y al portugués Joao Almeida, que están bien situados en la general.

"Veremos si aguantan en la tercera semana. El ambiente en el equipo es muy bueno, hasta ahora va todo muy bien", señaló.