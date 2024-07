Pogacar, dispuesto a hacer historia: estos son sus próximos retos

Tadej Pogacar sigue batiendo récords. Desde 1998 nadie conquistó el Giro de Italia y el Tour de Francia en una misma temporada. Desde ese año, únicamente lo pudo lograr Marco Pantani. Pero el esloveno, insaciable por naturaleza, lo ha realizado sorprendiendo a propios y extraños, con un nivel que asusta a sus competidores y sigue mostrándose capaz de seguir batiendo hitos.

Entre sus siguientes objetivos, podía parecer que estaba dispuesto a ganar la Vuelta para, de esta manera, lograr 'el triplete'. Pero, por el momento, el esloveno descarta esa opción. Pese a reconocer que es una carrera que le motiva, se muestra prudente y deja la puerta abierta de cara al próximo año: "No iré a la Vuelta, aunque es una carrera que me gusta mucho, estuve en 2019 y siempre he querido volver. Pero en mi calendario la prioridad es el Tour. Puede que el año próximo me concentre en hacer Tour y Vuelta", explicó tras finalizar el Tour.

82 TRIUNFOS EN SU PALMARÉS

A sus 25 años, Pogacar tiene números de ensueño. Pese a su juventud, el esloveno acumula un total de 82 triunfos en su palmarés. En ellas, incluyen cuatro grandes vueltas con 26 triunfos de etapa, seis monumentos y hasta seis clasificaciones generales World Tour. Un ciclista que cada Km que realiza completa un nuevo capítulo en su historia.

"MUCHOS PENSABAN QUE ERA UNA LOCURA..."

Tras su conquista en el Giro y el Tour, Pogacar se sintió más ilusionado que nunca: "Nunca había podido soñar con ganar tanto. Muchos pensaban que era una locura intentar ganar el Tour tras el Giro. Únicamente con el Giro ya era un año increíble, pero el Tour es otro nivel y los dos juntos es todavía más", explicó ilusionado.

LOS JUEGOS, SU PRÓXIMA CITA

Su próxima cita será también en Francia. Los Juegos Olímpicos de París serán una nueva prueba en la que el esloveno querrá seguir dejando huella en el mundo del ciclismo. De esta manera, dará por finalizado un verano más que agotador. Lograr el oro en la capital francesa podría ser la guinda de un verano de ensueño.

Tadej Pogacar celebra su tercer Tour de Francia / EFE

Pese a tener París a la vuelta de la esquina, el esloveno, competitivo por naturaleza, ya piensa en el Campeonato Mundial. Zúrich será la sede en la que Pogacar podría lograr un nuevo hito histórico. En caso de coronarse con la triple corona, sería el tercer ciclista en toda la historia en lograrlo. Tan solo pudieron realizar este hito Eddy Merck en 1974 y Stephen Roche en 1987. El ya tres veces ganador de la 'Grande Boucle' se ha mostrado insaciable tras el Tour y ya avisó a sus rivales que 'le gustaría ser campeón del mundo'.

Pero antes de esa cita, en París puede seguir escribiendo capítulos para la historia. El oro en la capital francesa es el nuevo objetivo que tiene entre ceja y ceja el esloveno.