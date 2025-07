Pogacar da pistas sobre la fecha de su retirada después de conquistar su cuarto Tour: "No pienso en parar ahora mismo, pero..."

Tadej Pogacar volvió a reinar en el Tour de Francia. Por cuarta vez en las últimas seis ediciones, el esloveno cruzó la línea de meta de la última etapa luciendo el maillot amarillo para posteriormente subirse al primer escalón del podio, lugar del que, a día de hoy, parece imposible bajarle.

Con el permiso de Jonas Vingegaard, ganador de las ediciones de 2022 y 2023, Pogacar se ha erigido como el gran dominador del Tour en los tiempos recientes. De hecho, cuando no ha ganado siempre ha ocupado algún lugar en el podio, gesta impensable para la mayoría de integrantes del pelotón.

Este domingo, la entrega de premios trajo consigo a un 'Pogi' feliz por la victoria, pero también por el alivio de dar el carpetazo final al Tour de Francia. En las últimas etapas, el esloveno se ha mostrado visiblemete fatigado, incluso algo apático en las ceremonias posteriores a las etapas.

Semblante serio de Pogacar tras la penúltima etapa del Tour de Francia / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Hace apenas unos días, tras el exigente final en alto en la Plagne en el que la alta montaña se despidió del Tour, Pogacar dejó unas declaraciones preocupantes. "Me encuentro en un punto en el que me pregunto por qué sigo aquí. Han sido tres semanas muy largas", admitió tras una jornada en la que todo debian de ser alegrías, pues ya no había opciones de que la victoria final se le escapase.

Una vez cruzada la meta en los Campos Elíseos, si bien es cierto que con un semblante mucho menos serio, el esloveno mantuvo la idea de necesitar un respiro, alegando que ahora solo piensa en irse de vacaciones. Con La Vuelta cada vez más cerca, la presencia de la gran estrella del pelotón en la ronda española está en seria duda.

Pogacar, al cruzar la meta final en los Campos Elíseos / EFE

Más allá de las dudas sobre su presencia en las competiciones venideras, Pogacar ya empieza a deslizar la posibilidad de un retiro anticipado. Así se lo dejó saber al medio francés L'Equipe, en el que confesó que "no pienso en parar ahora mismo, pero tampoco creo que continúe durante mucho tiempo".

En esta misma línea, Pogacar incluso se atrevió a dar pistas sobre posibles fechas. "Los Juegos Olímpicos de Los Angeles son uno de mis objetivos, lo que me lleva a seguir durante los próximos tres años. Luego ya podría empezar a pensar en la retirada, ya veremos".

A pesar de estas palabras, el esloveno quiso acabar matizando que "si sigo así, con un equipo tan fuerte y tan solidario, no me interesa demasiado el futuro. Prefiero disfrutar del momento".