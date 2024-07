Philipsen, descalificado y criticado por su esprint: "No es profesional..."

La sexta etapa del Tour de Francia apenas dejó altercados en forma de caída, salvo la que sufrió Marijn van den Berg, esprínter del Education First, sin consecuencias. Sin embargo, si dejó a un ciclista señalado, nada más y nada menos que uno de los mejores velocistas de todo el pelotón.

Jasper Philipsen cruzó la línea de meta en segundo lugar, en un final muy ajustado con Dylan Groenewegen, pero tras unos minutos de decisión de los jueces de carrera, el ciclista belga del Alpecin fue descalificado.

Van Aert: "Es una mala costumbre suya"

¿El motivo? Una maniobra en pleno esprint que condicionó la trayectoria de sus rivales y cerró a su compatriota, Wout Van Aert, bloqueándole y obligándole a frenar.

El ciclista del Visma fue muy crítico con la acción de Philipsen: "Me ha vuelto a cerrar. Es una mala costumbre suya. No fue muy peligroso porque todavía podía frenar. Estaba a su altura y me echó directamente a la barrera. Me sintió venir y no es profesional cerrar la puerta de esa manera".

Además, Van Aert también se mostró a favor de una descalificación de su rival: "¿Estoy enfadado? Principalmente, estoy contento de haberme mantenido en pie. Me enfadaría si no hubiera sanciones. No es necesario que lo expulsen de la carrera por mí, pero una descalificación sería adecuada".

Philipsen no encuentra su camino en el Tour

En el Tour de Francia de 2023, Philipsen dominó a su antojo las llegadas masivas en la carrera, terminando con cuatro victorias, dos segundos puestos y llevándose el maillot verde de la regularidad en París, confirmándose como el mejor esprínter de pelotón.

Una categoría que venía certificando esta temporada, ganando un monumento como la Milán-San Remo y siendo fiel escudero de Mathieu Van der Poel en las clásicas, logrando un enorme segundo puesto en la Paris-Roubaix.

Philipsen, con el maillot verde en el Tour 2023 / MARTIN DIVISEK

A pesar de todo, el Tour de Francia de este curso no está siendo lo que el belga esperaba. No pudo estar en el primer sprint por una durísima caída, fue superado por el veterano Mark Cavendish en la segunda llegada masiva y esta vez le ha tocado ser descalificado.

Todavía quedan muchas oportunidades para que Philipsen exhiba sus dotes. El maillot verde sigue siendo un objetivo. Tras la sanción, ahora mismo se encuentra cuarto con 85 puntos, por detrás de Girmay (149 puntos), Pedersen (111) y Abrahamsen (87).