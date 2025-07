Perico Delgado se confiesa: "Con las normas actuales, me habrían echado del Tour"

Pedro Delgado, el ciclista segoviano que conquistó el Tour de Francia en 1988, ha vuelto a recordar uno de los episodios más amargos y polémicos de su carrera: el positivo por dopaje que estuvo a punto de arruinar su mayor triunfo. "Con las normas actuales, seguro que me habrían echado", reconoce ahora con una mezcla de alivio y rabia, al echar la vista atrás casi cuatro décadas después.

La victoria de Perico en 1988 fue celebrada como un hito del ciclismo español, pero no tardó en verse ensombrecida por una acusación de dopaje que puso en jaque no solo su reputación, sino el desenlace mismo de aquella edición. Aunque finalmente se aclaró que la sustancia detectada (probenecid) no estaba prohibida por la normativa de la UCI en ese momento, la sombra de la sospecha acompañó su gesta durante años.

"Fue una situación muy dura, aunque se demostró mi inocencia y que corrí legalmente según las normas de entonces", explica Delgado. “Hoy en día no habría tenido esa opción: te echan y luego ya veremos. Me tenían que haber echado de la carrera con las normas actuales”.

El relato de Perico es también el de una relación obsesiva con la Grande Boucle. "Casi, casi, el Tour de Francia fue una obsesión", confiesa. "En 1983 tomé conciencia de que podía ganarlo; en el 84 me rompí la clavícula; en el 85 estuve todo el Tour enfermo; en el 86 parecía que iba a conseguirlo, pero el fallecimiento de mi madre de forma repentina me dejó totalmente hundido y abandoné", repasa. En 1987 se quedó a las puertas, superado por Stephen Roche, hasta que en 1988 por fin logró vestir de amarillo en París.

Sin embargo, la historia no fue tan sencilla. "Imprevistos como los que tristemente me pasaron en 1988, cuando me acusaron de dopaje, pero afortunadamente todo se pudo aclarar y acabé ganando", recuerda con amargura. Aquel episodio dejó una huella que sigue presente cuando analiza el ciclismo actual.

"Me causa rabia ver cómo se criminaliza al ciclista cuando, y pasa mucho, no es tan claro que sea culpable", critica Delgado. "Ahora lo que hacen es echarle y que luego demuestre que es inocente, como ha pasado en bastantes casos. Eso no ayuda a la imagen de este deporte", sentencia.

A sus 64 años, Pedro Delgado sigue vinculado al ciclismo como comentarista televisivo, pero no ha dejado de ejercer de voz crítica y lúcida dentro del pelotón mediático. En un tiempo donde las reglas se endurecen y la presunción de inocencia se tambalea, sus palabras son un recordatorio incómodo de cómo cambian los tiempos… y de lo mucho que sigue en juego cada mes de julio.