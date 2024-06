Pello Bilbao:"Parece que el Tour volverá a ser cosa de dos"

El español Pello Bilbao (Bahrain Victorious), octavo en la general, se limitó a "salvar los muebles" cuando en la subida a San Luca se desencadenó la lucha entre Pogacar y Vingegaard, en un duelo que según el ciclista vasco puede volver a marcar el Tour de Francia.

"Hoy ha bajado la temperatura, pero la subida a San Luca era un auténtico horno, súper agobiante, y la pelea por entrar delante brutal. Me he limitado a salvar los muebles en una jornada difícil. Fue imposible estar con los de delante, pero hubo colaboración en un grupo que se formó y minimizamos las pérdidas. Queda mucho Tour", señaló el ciclista gernikarra a TVE.

Bilbao no se mostró sorprendido por el ataque de Pogacar en la segunda jornada, incluso pensó que lo iba a intentar el primer día. "No me sorprende, incluso creo que ha tardado. Esparaba que atacara ayer, pero el terreno no acompañaba y hubo dudas por el calor. Hoy era una subida para él y lo tenía que intentar", explicó.

La jornada con final en Bolonia marcó el primer duelo entre Pogacar y Vingegaard. "Parce que este Tour puede ser más de lo mismo. Con el ataque por detrás han sufrido muchos, incluido Roglic, quien no pudo seguir el ritmo. Puede ser un Tour entre dos", comentó.

Ante la etapa del martes, ya con presencia del Galibier, Pello Bilbao espera que entren en acción los escaladores.

"Va a se otro recorrido, de montaña, para escaladores. Me sorprende un inicio de Tour tan exigente, pero también se agradece para calmar los nervios", concluyó.