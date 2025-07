El parte médico de Pogacar tras su caída: "Después de un accidente nunca estás en tu mejor momento"

La incertidumbre se apoderó del pelotón. Coronado sin problemas el Pech David, los corredores enfilaban la entrada a Toulouse cuando Tadej Pogacar, en una maniobra con Johannessen, se fue al asfalto. El campeón esloveno se apresuró a agarrar su bicicleta, pensando en los segundos que podía perder en meta. Sus compañeros, sin embargo, en un gesto que raras veces se ve en el mundo del deporte y que dignifica aún más si cabe al ciclismo, esperaron al tricampeón del Tour como muestra de respeto.

Está listo para Hautacam

'Pogi' no tiene lesiones graves tras su caída, así lo confirmó el parte médico del UAE Team tras someterle a las pertinentes pruebas médicas. Se descartaron fracturas y una conmoción cerebral. El informe lo dejó en hematomas y abrasiones en el costado izquierdo -antebrazo y cadera-. "Se encuentra bien", confirmó Adrian Rotunno, galeno de los emiratís.

El balcánico tranquilizaba en meta, pero sembraba alguna duda sobre, especialmente, su estado anímico. "Estoy bastante bien, un poco tocado, pero he tenido días peores. Quiero agradecer al pelotón que me haya esperado, la carrera estaba terminada, pero podían haber acelerado. No habrían sacado mucho tiempo, pero respeto lo que hicieron. A ver cómo me recupero mañana. Normalmente después de un accidente nunca estás en tu mejor momento, pero espero ir a tope. Daré lo mejor de mí mismo. Estamos listos con el equipo para lo que viene", aseguraba Pogacar.

Pogacar, en la meta de Toulouse / EFE

Y lo que viene es de armas tomar. La duodécima jornada del Tour vivirá la primera toma de contacto con la alta montaña en el denominado tríptico pirenáico. Una etapa de 180 kilómetros, con ascensiones a Soulor, Bordères y el primer 'hors categorie' de esta edición: Hautacam.

Mal recuerdo

El coloso de los Pirineos no es de grato recuerdo para Pogacar. En 2022, Vingegaard y el entonces Jumbo Visma sacaron los colores al esloveno para sentenciar el que sería el primer amarillo del danés en París.

La caída no será excusa, son gajes de este oficio. 'Pogi' tiene claro que el accidente con Johannessen fue totalmente fortuito, aunque en el momento se temió lo peor. "Creo que no me vio y tocó mi rueda delantera. Me asusté cuando vi el bordillo y tení golpearme en la cabeza. Tengo la piel dura y por suerte me detuve antes de hacerme más daño".