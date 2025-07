Paret-Peintre: "El Ventoux me ha dado fuerzas"

Valentin Paret-Peintre no pensaba ganar en el Mont Ventoux. El ciclista se metió en la escapada con poca fe, pensando que al final el esloveno Tadej Pogacar buscaría la victoria. Pero a medida que la fuga cuajaba empezó a creer y la perspectiva de ganar en esa mítica montaña le "dio fuerzas".

"He visto que la fuga tomaba cuerpo, que había hombres del líder y me he dicho que igual era posible ganar. Entonces he empezado a creer", explicó el ciclista del Soudal, que firmó la primera victoria francesa de este Tour y la quinta en el Ventoux. Paret-Peintre, que ya tuvo un triunfo en el Giro de Italia, aseguró que en el tramo final la victoria en un legendario puerto le dio fuerzas. "Iba concentrado sólo en Ben Healy. También miraba de reojo a Santiago Buitrago. Pero Healy me preocupaba más. Sabía que podía ganarle en las rampas más duras del final. Él ya había ganado una etapa y yo sabía que tendría más ganas. Pensar que podía ganar en el Ventoux me ha dado fuerzas", señaló.

"Ha sido la táctica perfecta"

Confesó que no sabía que su compañero Ilan van Wilder estaba, que había enlazado y agradeció su ayuda que le permitió centrarse solo en el 'esprint' por la victoria, en el que batió a Healy: "Ha sido la táctica perfecta". "Como todo el mundo, había soñado con ganar en el Tour y haberlo hecho en el Ventoux es algo todavía más especial. No soy consciente de lo que he hecho", dijo el galo, que se impone 23 años después de que lo hiciera Richard Virenque.

Los metros finales de la ascensión entre el francés, Buitrago y Healy / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

"Es un lugar mítico del ciclismo, han pasado muchas cosas en esta montaña, tiene una repercusión internacional, todo el mundo conoce este puerto, muchos vienen por la zona de vacaciones", dijo el natural de la Saboya. Paret-Peintre afirmó que en competición había subido el Ventoux en un par de ocasiones en una carrera que se corre en sus rampas y entrenando esta temporada cuando se instaló en Aviñón para recuperarse de una lesión. "Me vine hasta aquí pensando en que lo subiría también en el Tour", dijo.

Resarcirse tras el abandono de Evenepoel

Esa lesión impidió al francés participar en el Giro de Italia, tal y como estaba programado, por lo que fue reprogramado para el Tour. El ciclista debía ser uno de los escuderos del belga Remco Evenepoel, tercero de la pasada edición, pero su retirada en el Tourmalet les obligó a buscar otros objetivos. "Fue difícil para todos asumir la retirada de Remco, pero nos dijimos que eso nos habría otras oportunidades. Mañana también podemos ganar con Tim Merlier", aseguró el francés, que firmó la cuarta victoria del Soudal en este Tour, tras las dos del 'esprinter' belga y la crono que ganó Evenepoel.