Oier Lazkano: "Pasar primero el Tourmalet es algo indescriptible"

El vitoriano Oier Lazkano (Movistar) pasó a la historia del Tour de Francia al pasar en cabeza el Tourmalet, el puerto más visitado y mítico en la historia de la carrera francesa, sensación que el excampeón de España calificó de "indescriptible".

"Pasar el Tourmalet primero es algo indescriptible. Toda la carretera estaba llena de gente de casa. Me pitaban los oídos de tanto escuchar mi nombre. Agradezco a toda la gente que se ha acercado a ver, a animar, a pasar un buen día. Muchas gracias a todos", dijo el ciclista gazteitarra.

Lazkano fue uno de los grandes protagonistas en la primera etapa pirenaica al entrar tras su fuga, se metió en la aventura sin que ello estuviera previsto de antemano.

"No pensaba en coger la fuga. Estaba cerrando huecos para ayudar a otros compañeros y de repente me vi delante, con 20 segundos sobre el pelotón, y simplemente seguí. La montaña a día de hoy no es una meta para nosotros", dijo.

Lazkano sucede en la conquista del Tourmalet dentro del pelotón español al cántabro David de la Fuente, el último en tener tal honor en 2006. Además, Lazkano se llevó un premio de 5.000 euros en concepto de "Premio Jacques Goddet".