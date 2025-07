Mont Ventoux: la muerte en directo de Tom Simpson

“He creído morir subiendo el Mount Ventoux”. Las palabras del ciclista francés Louis Malléjac en 1953 serían tristemente premonitorias años después: tuvo que ser precisamente el monte ventoso, el gigante de la Provenza, la montaña que en 1336 escaló Petrarca y desde la que escribió el primer capítulo de la historia del alpinismo; en definitiva, el Mont Ventoux, el escenario de una de las grandes tragedias de la historia del Tour de Francia.

Vuelve el Mont Ventoux al Tour, final de la 16ª etapa del Tour 2025, con salida en Montpellier. Vuelve el paisaje lunar, la sensación de ahogo en los ciclistas. Y vuelve el recuerdo de lo sucedido en ese mítico puerto de montaña el 13 de julio de 1967.

Ese día, el ciclista británico Tom Simpson encontró la muerte en el Mont Ventoux. La suya es una historia trágica, con varios ingredientes: una ambición desmedida, unas deudas por pagar y un cóctel de anfetaminas, alcohol y calor.

Campeón del mundo dos años antes, en 1965; instalado en Gante (Bélgica) para empaparse todo lo posible del ciclismo continental, Simpson siempre tuvo una especial obsesión con el Tour.

Pero la carrera francesa nunca le trató del todo bien: había sido sexto en 1962. Ese mismo año se convirtió en el primer británico que visitó el amarillo. Obligado a abandonar en 1964 y 1965, llegaba a la edición de 1967 con muchas ganas. Quizá demasiadas: se había comprometido poco antes a pagar un Mercedes y se había metido en una inversión inmobiliaria en Córcega. Necesitaba dinero.

“Debo demostrar que soy un hombre Tour, que puedo ser peligroso para mis rivales. Ya no tengo más excusas”, dijo a ‘The Guardian’ pocos días antes de morir. Había empezado el Tour, pero las cosas no le iban demasiado bien. Las ascensiones a Galibier y al Puy de Dome le habían dejado ya a ocho minutos del líder, Roger Pingeon, a la postre ganador de aquel Tour.

Uno de sus compañeros de equipo (y de habitación), el debutante Colin Lewis, recordaría tiempo después cómo Simpson se había obcecado con la etapa del Mont Ventoux. “Me decía que era el día clave, que cuando coronásemos el Ventoux sabríamos quién ganaría el Tour”.

Simpson, atendido en el Mont Ventoux / -

La costumbre del 'cafè raid'

El día en cuestión amaneció caluroso, mucho más de lo normal. En las primeras rampas del Mont Ventoux, cuando la vegetación ya desaparece por completo, los ciclistas del pelotón arrasan un bar. En aquel momento, no estaba permitido recibir bebidas desde los coches, y los ciclistas llevaban a cabo lo que ellos llamaban ‘café raid’, asaltar un bar de carretera y llevarse todo lo que pudieran. Obviamente, sin pagar.

Lewis, el gregario de Simpson, arrambló lo que pudo: le dio a Simpson una botella de Coca-Cola. Se la bebió de un trago. “Me preguntó si tenía algo más, así que eché la mano a los bolsillos del maillot y agarré una de las botellas que había cogido casi sin mirar. Era coñac Rémy Martin”.

“¡Qué demonios, dámela! Estoy un poco flojo, a ver si me pongo a tono”. Simpson trasegó el coñac y lanzó la botella a la cuneta. Poco después, empezó a tambalearse sobre la bici: avanzaba haciendo eses, de un lado a otro, de cuneta a cuneta, con la cabeza agachada. Se derrumbó.

Monumento en memoria de Simpson / -

Tanto su compañero Lewis como Harry Hall, mecánico del equipo británico, se fueron a por él para ayudarle. “¡Quiero seguir, ponme de nuevo sobre la bicicleta!”, les gritó Simpson. (Esas palabras servirían, años después, para titular el libro del periodista William Fotheringham sobre la vida de Simpson, ‘Put me back on my bike’).

Simpson volvió a pedalear, pero solo unos metros más. Volvió a caer. Su director, Alec Taylor, detuvo el coche y reclamó ayuda. Simpson seguía agarrado a su bicicleta, intentando dar pedales desde el suelo. “Estaba casi inconsciente, empezamos a levantarle los hombros para que respirara”, explicó Lewis.

Pierre Dumas, el médico del Tour, le practicó el boca a boca. Le intentó reanimar con un masaje en el pecho. Pero el corazón de Simpson no respondía. Lo evacuaron en helicóptero, pero cuando llegó al hospital de Avignon, ya había muerto.

Ajeno al dolor

La autopsia reveló que Simpson falleció por un paro cardíaco, fruto de la mezcla de anfetaminas y alcohol. El calor lo empeoró todo. El británico había consumido onidrina, una especie de analgésico. “Empezó a subir el Ventoux ajeno al dolor y sin notar el sol que hervía en su cabeza”, dijeron los médicos.

Las pastillas que había ingerido Simpson estaban prohibidas: Lewis no tardaría en atar cabos, comprobando que en los días anteriores, su jefe de filas había tenido comportamientos extraños con unas pastillas que llevaba en su equipaje. Los controles antidopaje ya existían, pero tenían muy poco tiempo de vida (apenas un año) y no eran del todo eficaces.

Cuando llamaron a la puerta de su habitación para confirmarle que Simpson había muerto, a Lewis le dieron un consejo: tira inmediatamente todos los frascos de pastillas que tengas en la habitación.

'Put me back on my bike' / -

Novato, Lewis no tenía nada que tirar. No había tomado nada ni conocía de primera mano cómo los ciclistas más veteranos se manejaban en esas cuestiones tan delicadas. La muerte de Simpson marcaría un antes y un después en la lucha contra el dopaje y las sustancias prohibidas.

Fue Harry Hall, el mecánico, quien mejor resumió aquella fatalidad: “el estimulante que mató a Simpson se llamaba Tom Simpson”, como recoge Ander Izagirre en 'Plomo en los bolsillos'.

Sin embargo, la historia no concluye en el hospital de Avignon donde certificaron la muerte del corredor británico: al día siguiente, Jean Stablinski, jefe oficioso del pelotón, se acercó al equipo británico para transmitir el pésame y comunicar que la etapa se correría en honor a Simpson y que por tanto, la victoria sería para los británicos.

Así fue: el primer en cruzar la línea de meta en Sète fue Barry Hoban. Era íntimo amigo de Simpson. Le dedicó la victoria. Y dos años después de aquel Tour, en diciembre de 1969, Hoban se casaría con Helen, la viuda de Tom Simpson.