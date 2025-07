Miguel Induráin, pentacampeón del Tour de Francia: "No hay grandes rodadores o contrarrelojistas como me gustaba a mí"

Miguel Induráin (Villava, 1964) es una leyenda del ciclismo español. El ciclista navarro está considerado como uno de los mejores deportistas de la historia del país, siendo reconocido con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes por su trayectoria.

En su palmarés, destacan cinco Tour de Francia de forma consecutiva, siendo el único ciclista que lo ha conseguido en toda la historia, y dos Giros de Italia, también de forma seguida. "Hice una carrera deportiva en la que conseguí las victorias que conseguí. La gente todavía te recuerda después de 30 años aquellos tiempos. El deporte es eso, que la gente disfrute con lo que uno hace", aseguró 'Miguelón' para 'El Español'.

La carrera de Induráin siempre estará vinculada al Tour de Francia, pero guarda en un lugar especial el recuerdo de su primer triunfo: "Lo más bonito o lo más emocionante fue la primera victoria del Tour de Francia. Desde chaval soñaba con verme en la tele, en la prensa. Quieres ser ciclista, quieres ir a la mejor carrera. Y el primer año que conseguí llegar a París vestido de amarillo, fue el momento más importante. He tenido otros como olimpiadas o mundiales, pero el del Tour es el más emotivo", explicó al citado medio.

Al contrario, las lesiones son uno de los momentos más complicados que puede vivir un ciclista. "Los momentos más duros son cuando te caes, te has roto algo o tienes lesiones. Estás trabajando para conseguir un estado de forma y se viene todo abajo. Por suerte no tuve muchos así. Días malos de lluvia, frío o calor tienes, pero es parte de tu profesión", comentó el pentacampeón del Tour de Francia.

En comparación, 'La locomotora de Villava' opina que la generación actual de ciclistas debe soportar más presión que en su época. "Es importante tener un buen físico para el deporte, pero se necesita un poco todo. Tienes que gestionar la presión, la carrera, los esfuerzos y las comidas. Hoy en día está más controlado, pero también tienes más presión mediática, más presión de tecnología. En todos los deportes, no solo ciclismo, cada vez hay más presión y más problemas mentales".

Desde su retirada, el mundo del ciclismo ha evolucionado en todos los aspectos: "Tecnológicamente ha cambiado bastante. El material, la alimentación, todo ha evolucionado. Nuestro deporte se ha hecho más internacional. Antes corríamos más en Europa, ahora por todo el mundo, en Asia, Australia, Sudamérica... Es un ciclismo más global, incluso los equipos".

En el ciclismo español, Induráin menciona la falta de una figura consolidada tras la retirada de Alejandro Valverde y Alberto Contador, aunque destaca a los más jóvenes: "Hay chavales que lo están haciendo muy bien, como Enric Mas, que es referente sobre todo en las Grandes Vueltas. También están Rodríguez, Juan Ayuso... Hay chavales jóvenes que vienen bien, no hay consolidados, pero los hay".

No obstante, la leyenda del ciclismo español no se identifica con ninguno de los ciclistas actuales: "No, eso ha cambiado. Ahora son etapas más cortas, son corredores más explosivos y no hay rodadores o contrarrelojistas como me gustaba a mí. Las etapas son más rápidas porque la gente los ve por los medios".