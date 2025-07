Jonathan Milan: "Una segunda victoria me deja sin palabras"

El italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) se quedó "sin palabras" tras lograr en Valence su segunda victoria en el Tour de Francia en el año de su debut, la que dedicó a su equipo, ya que "sin su apoyo no la hubiera logrado". "Me he quedado sin palabras. Ha sido otra etapa muy rápida. No lo pasé bien en las subidas, pero el esfuerzo que hicimos no fue en vano. No sobreviví solo en los puertos. Lo hice siempre con y gracias a mis compañeros de equipo. Sin ellos, no estaría aquí", explicó.

Milan destacó que sus compañeros también le acompañaron en los últimos momentos, cuando se complicó el final con una montonera en el último kilómetro. "El mal tiempo también complicó el final. Incluso me dio un poco de miedo. Pero mis compañeros me lanzaron a la perfección. Esta es una verdadera victoria para el equipo. Les agradezco de corazón", dijo Milan.

El ciclista del Lidl también pudo afianzar el maillot verde por puntos. "Esa batalla aún no ha terminado. Seguiremos luchando por los esprints intermedios, pero ahora tengo un poco más de ventaja", concluyó.