Iván Romeo tomará la salida este domingo pese a su grave caída

El corredor del Movistar Iván Romero fue uno de los grandes damnificados de la penúltima etapa del Tour de Francia 2025 al sufrir una caída cuando buscaba la primera victoria española de la edición.

Romeo acechaba la victoria de etapa y marchaba con buenas sensaciones cuando se fue al suelo en una curva cerrada y se golpeó contra uno de los bordillos, a falta de solo 20 kilómetros para la meta en Pontarlier. A pesar de las lesiones, el campeón del mundo contrarreloj sub-23 pudo llegar a la meta y según confirmó Movistar, tomará este domingo la salida en la jornada final.

"El corredor presenta abrasiones que recorren el flanco derecho: espalda, codo, cadera y rodilla marcados por el asfalto. En la exploración no se aprecia afectación ósea ni articular y test de conmoción negativos", especifica el parte médico del corredor vallisoletano emitido por Movistar Team, y añade que "presenta contusión en la parrilla costal derecha sin signos de afectación ósea".

Tras cruzar meta, Romeo mostró su decepción por haberse quedado tan cerca de la victoria, pero asumió que "hay que correr riesgos si quieres ganar en el Tour". "No veía nada con la lluvia y las gafas mojadas. Le pedía al coche que me avisara de las curvas, pero no sabía que esa sería tan cerrada y me la he comido", explicó el corredor.

El joven ciclista español se metió en la escapada del día y en el penúltimo puerto, con la carretera mojada por la intensa lluvia, provó un cambio de ritmo que supuso un corte en el grupo, dispuesto a atacar en el último puerto, la Cota de Longville, pero midió mal en una curva y se fue largo, topándose con un bordillo.

Se esfumó la primera victoria

"Me habían dicho que ese pueblo era malo, pero no pensé que tanto. Yo pensaba que era de los más fuertes de la fuga y sabía que ahí tenía que arrancar. Lo hice, pero no conté con esa curva. Intenté frenar, pero casi fue peor", comentó.

"Hoy podía haber conseguido mi primera victoria. Me encontraba bien, todavía me quedaban muchas balas. No ha podido ser, seguro que tendré otras oportunidades (...) Tenía una grandísima oportunidad, me estaba encontrando bien, había hecho una selección en la fuga en el repecho anterior y quería arrancar en el último", lamentó el del Movistar.

El ciclista comentó que sentía que tenía opciones en la fuga porque había mucho marcaje entre Matteo Jorgenson y Tim Wellens: "Había que aprovecharlo. Era un día de ir a tope. Tengo que ver los registros, pero creo que he batido todos mis récords. Íbamos todos muertos, era un día para ir a por todas".

"Pero al final me he caído. A aprender para la siguiente", dijo, añadiendo que se está llevando "mucho aprendizaje" de su primer Tour.