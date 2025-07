El infierno del doble campeón olímpico: "Quizás tengo algún problema con mi cuerpo"

Remco Evenepoel fue el gran protagonista de la 14ª etapa del Tour de Francia. No por poner en apuros a Pogacar o a Vingegaard. Todo lo contrario. El ciclista belga se retiró de la carrera durante la ascensión al Tourmalet. La estrella flamenca, muy lejos del ritmo de sus competidores desde el inicio de la etapa, se subió al vehículo de Soudal a falta de 100 kilómetros para meta. Y lo hizo visiblemente fatigado.

Evenepoel sabe perfectamente que no fue un mal día lo que le obligó a decir adiós al Tour en la jornada más exigente hasta el momento, pero no logra encontrar una explicación al bajón físico. En declaraciones tras la etapa, el belga se sinceró: "Puedes tener un mal día de vez en cuando, pero tres seguidos no suele ser normal. Lo tenía que dejar, también me lo dijo el director del equipo".

Le toca ahora al Soudal-QuickStep investigar qué le ha podido pasar a su jefe de filas, que lleva sufriendo encima de la bicicleta por problemas que arrastra ya desde diciembre. "No sé qué me pasa, no tengo ni idea de por qué me siento así, tenemos que investigarlo ahora a ver qué sucede. Todo el mundo sabe que he tenido un invierno terrible, pero... Quién sabe, quizá tenga algún problema con el cuerpo. No lo sé", desveló el campeón flamenco.

El momento de la retirada de Evenepoel. / TV FRANCESA

¿Fatiga?

Pese a bajarse de la bici totalmente fatigado y agotado, Evenepoel aseguró que "podría ser por cualquier cosa". "No sé si será por fatiga, fuera de la bici no me siento mal, pero encima no funciona. No puedo esforzarme tanto como estoy acostumbrado", concluyó.

Para encontrar el inicio del declive de Remco hay que remontarse al pasado mes de diciembre, cuando sufrió un "aterrador" accidente tras impactar contra la puerta de un coche mientras entrenaba. El conductor se bajó del vehículo sin percatarse de la presencia del ciclista, que sufrió una fractura en la costilla, en el omóplato, en la mano, contusiones en los pulmones y una luxación de la clavícula derecha.

Tuvo que operarse de urgencia y ya al día siguiente inició su recuperación con el objetivo de arrancar la temporada por todo lo alto, tras un 2024 en el que logró la doble medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París en contrarreloj y en ruta y en el que se proclamó campeón del mundo en contrarreloj. Sin embargo, no se recuperó al 100% hasta el mes de abril, por lo que su preparación para el Tour dejó mucho que desear.

El Mundial, en el horizonte

"Básicamente no pude entrenar. No podía soportar ningún tipo de intensidad. Mi cuerpo simplemente no estaba en su mejor forma este año. Gané una etapa (la contrarreloj en Caen) y fui tercer en la general durante mucho tiempo. Todo pintaba bien hasta hoy, pero no funcionó", declaró Evenepoel, que tenía muy claro que no debía seguir: "Habría arriesgado mi cuerpo y quizás tampoco estaría en septiembre".

Y es que una vez retirado del Tour, Evenepoel no tiene otra cosa en la cabeza que defender su maillot arcoíris en la contrarreloj del Mundial de Ruanda, que se disputará en Kigali del 21 al 28 de septiembre.