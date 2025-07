Se iguala el pulso entre Pogacar y Vingegaard: "No he podido ganar tiempo, pero he ganado motivación"

Nueva semana, pilas cargadas. Tadej Pogacar ha empezado la última semana del Tour de Francia defendiendo el maillot amarillo con 4:15 minutos de ventaja sobre Jonas Vingegaard. Tras tomarse con relativa tranquilidad los 155 kilómetros previos al inicio de la subida al Mont Ventoux, sus equipos han imprimido un fuerte ritmo que ha roto el pelotón en mil pedazos para terminar con la dosis diaria de pelea cuerpo a cuerpo. Con una clara declaración de intenciones por parte de Vingegaard para recortar tiempo, hoy no ha sido el día pero se ha quedado con buenas sensaciones: "No he podido ganar nada de tiempo hoy, pero he ganado motivación".

Los dos contendientes del Tour en esta última semana se han buscado continuamente en los más de 15 Km de subida al mítico Ventoux. Ataques por una y otra banda que han terminado con el actual líder cruzando la meta dos segundos por delante. En este sentido, tanto el esloveno como el danés se han mostrado satisfechos por el desarrollo del día. "Pogacar ha seguido todos mis ataques hoy y yo he seguido todos los suyos. No sé si ha tenido alguna debilidad hoy", ha dicho el líder del Visma, que ha advertido de que "habrá que seguir intentándolo". El actual campeón del mundo y portador del maillot arcoíris, por su parte, ha dado por bueno el resultado final: "Para mí, es una casilla cumplida y voy con buena motivación hacia los próximos días".

Asimismo, 'El Principito' ha asegurado que prevé que la lucha se alargue hasta el domingo, en la última etapa con final en los Campos Eliseos de París. "Creo que correremos hasta París y veremos quién gana. Creo que hoy ha sido un día realmente duro después del día de descanso", ha expresado el bueno de Tadej tras ver cómo su rival le ha puesto a prueba buscando sus límites. Es el plan a seguir por el Visma en las cinco etapas restantes. Para ello su líder necesita la ayuda de todos los compañeros y tener una presencia importante en la carrera. "El equipo lo ha hecho muy bien hoy, todo el mundo ha trabajado todo lo bien que ha podido. Ha habido mucho compromiso por parte de todos, así que gracias a todos mis compañeros de equipo", ha finalizado un satisfecho Vingegaard.