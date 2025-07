Healy: "El maillot amarillo es un sueño, pero ganar la etapa me hizo más ilusión"

A Ben Healy le faltaban trece años para nacer cuando Stephen Roche se vistió por última vez de amarillo en el Tour de Francia, en 1987, y, desde entonces, ningún irlandés había logrado el liderato en la ronda gala hasta que este lunes, día de la fiesta nacional francesa, lo hizo el ciclista del EF. "Todavía no me lo creo. Preguntadme mañana, que ahora estoy demasiado emocionado", dijo el corredor, de 24 años, autor de una gesta monumental en el Macizo Central que le permitió encontrarse con un liderato con el que nadie, ni siquiera él, contaba.

Lo hizo cuatro días más tarde de haber conseguido otro sueño, triunfar en la etapa de Vire Normandie, la segunda en una gran vuelta tras haber conseguido una en el Giro de Italia de 2023. "Este liderato me hace mucha ilusión, pero creo que ganar la etapa me hizo más. Esto es un bonus, que no quiere decir que lo desprecie, es algo muy importante", aseguró Healy.

El ciclista irlandés formó parte de la escapada del día, permitida por el pelotón de favoritos, que llegó a contar con más seis minutos y que acabó con cuatro, suficientes para que arrebatara el maillot amarillo al esloveno Tadej Pogacar por 29 segundos. Healy tuvo mucho que ver en ello. El irlandés, que contó con el respaldo de varios compañeros, lanzó un 'rally' final en los últimos 40 kilómetros que le permitieron mantener a distancia al pelotón. No ganó la etapa, que se apuntó el británico Simon Yates, pero tuvo arrestos en la subida final al Puy de Sancy para acabar tercero. "Creo que si los líderes hubieran lanzado más ataques no lo habría conseguido, pero lo he dado todo en ese tramo final, no me quedaba nada en el depósito", dijo.

Healy ha vuelto a poner a Irlanda en la primera línea del ciclismo mundial

De padre irlandés y madre británica, Healy, nacido en Inglaterra y criado en Birmingham, dudó hasta hace pocos años qué bandera colocar junto a su nombre. Irlanda creyó más en sus posibilidades y le ofreció más ayuda, así que optó por esa nacionalidad, con la que pronto se reveló como un gran luchador de la carretera. En 2018 ganó una etapa del Giro de promesas y al año siguiente, con 18, se convirtió en el ganador más joven de una etapa del Tour del Porvenir y el primer irlandés en hacerlo desde Nicolas Roche en 2006.

Ahora escribe una nueva página del ciclismo de su país al convertirse en el primer maillot amarillo irlandés del Tour de los mayores desde el triunfo de Stephen Roche en 1987. "Eso hace todavía más grande lo que he conseguido y me hace sentir aun más orgulloso de representar a Irlanda", señaló.