El fisiólogo que duda de Pogacar: "Subir un 10% es simplemente inverosímil"

El Tour de Francia 2025 ha devuelto a escena un debate que parecía enterrado, pero que cada verano vuelve con fuerza: el de los límites humanos en el ciclismo profesional. Esta vez, el protagonista no es otro que Tadej Pogacar. Sus exhibiciones continuas en la montaña, sus registros de potencia y su evolución física desde 2023 han encendido todas las alarmas, tanto entre aficionados como en el entorno científico.

En redes sociales ya no se oculta el recelo. Apodos como Epogacar o Pogastrong circulan entre comentarios cargados de ironía y sospecha. Y más allá de la opinión pública, expertos en rendimiento y dopaje como Ask Vest Christiansen, uno de los fisiólogos más respetados de Europa, ha hablado sobre el fenómeno esloveno y los logros que está consiguiendo.

Christiansen, profesor e investigador en la Universidad de Aarhus, ha hablado con franqueza para el medio danés BT: "Sería bastante ingenuo decir que no existe dopaje en el ciclismo actual. Es sospechoso cómo se han disparado los indicadores de potencia y velocidad, y cómo se baten récords subiendo montañas incluso más rápido que cuando el dopaje era generalizado".

El científico no apunta directamente a Pogacar, pero sí deja claro que su evolución entra en terreno sospechoso: "Es una locura lo que ha hecho Pogačar desde 2023. Es comprensible que los atletas de élite eleven su nivel un 1, 2 o incluso un 3 %. Pero parece que él ha subido su nivel 7, 8, 9 o incluso un 10 %. Es increíble, cuanto menos".

Más allá del caso individual, Christiansen plantea una reflexión de fondo: "Si asumimos que el pelotón está limpio y que ya no hay dopaje, entonces debemos aceptar que los avances en equipamiento, dieta y entrenamiento proporcionan mejoras incluso superiores a las que daba el dopaje de hace veinte años. ¿De verdad estamos dispuestos a creer eso?"

Sus palabras reabren el eterno dilema de credibilidad que acompaña al ciclismo desde los escándalos de los años noventa y dos mil. Porque si Pogacar no se dopa y, aun así, es capaz de superar con claridad los tiempos de ciclistas como Pantani, Ullrich o Armstrong en sus años más oscuros, ¿qué explicación cabe más allá de una evolución natural?

El propio Christiansen lo resume con una frase lapidaria: "El hecho de que no se vea el dopaje no significa que no exista".

El Tour, como siempre, transcurre entre la admiración y la sospecha. La leyenda crece, pero las dudas también. Y por mucho que Pogacar siga acumulando exhibiciones, récords y maillots amarillos, parece que algunos sectores no están dispuestos a aceptar su dominio sin levantar la ceja.