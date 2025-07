Felix Gall, el escalador del Decathlon que sueña con el podio del Tour y promete dar guerra en la alta montaña

El Tour de Francia se despide de la segunda y última contrarreloj de la presente edición. La etapa, con inicio en Loundenvielle y final en la cima de Peyragudes, encumbró a Pogacar como ganador del día y líder indiscutible de la clasificación general.

Más allá de Pogacar, que se sitúa a +4:07 de Vingegaard y a +7:24 de Evenepoel, la jornada de hoy deja otras muchas notas positivas. Entre ellas destacan el esperado paso al frente de Primoz Roglic, el buen rendimiento de Florian Lipowitz, la meritoria 13ª posición del español Carlos Rodríguez o la constancia de Felix Gall, que paso a paso va afianzándose en la zona noble de la clasificación general.

El austríaco, del Decathlon AG2R La Mondiale, marcó el décimo mejor tiempo tras su paso por meta en Peyragudes, quedándose a +2:22 de Pogacar. En declaraciones para SPORT, Gall valoró positivamente su desempeño en la cronoescalada.

"Me he sentido muy bien, he tenido un buen rendimiento, especialmente en la cima", analizó un Gall al que no le temblaron las piernas en las desafiantes rampas al 16% del último kilómetro, tramo en el que a muchos aspirantes a la victoria le flaquearon las piernas.

"Creo que he sido uno de los más rápidos del día en la escalada", aseveró Gall, que cuajó una etapa a la altura de su rendimiento en lo que llevamos de 'Grande Boucle'. Superadas ya las 13 primeras jornadas, el austríaco se sitúa en la novena posición de la clasificación general y, si bien es cierto que la cabeza de clasificación parece muy lejana (+11:43), se puede permitir fantasear con la posibilidad de entrar en el podio, pues la carrera por la tercera posición está muy abierta.

Con Remco Evenepoel a poco más de 4 minutos, el marcado perfil de escalador que presenta Felix Gall obliga a prestar especial atención a su rendimiento en las jornadas venideras del Tour de Francia, en las que destaca la irrupción de la alta montaña.

Sin ir más lejos, la etapa de mañana en el mítico Tourmalet y con final en Superbagnères se presenta como una buena oportunidad para que Gall siga escalando posiciones en la clasificación general. A pesar de no entrar en pronósticos, el líder del Decathlon tiene claro que el de mañana será un "día importante para la clasificación general".