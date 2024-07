Evenepoel reprocha a Vingegaard su "táctica defensiva"

El belga Remco Evenepoel acusó al danés Jonas Vingegaard, tercero, de no haber colaborado en la fuga que tuvieron junto al maillot amarillo, el esloveno Tadej Pogacar, y le recriminó por tener una "táctica defensiva".

"Es una pena que Jonas no rodara con nosotros, la carrera podía haber terminado ahí. Es su táctica, no podemos hacer nada", señaló el corredor del Soudal.

"Ellos van a rodar a la defensiva y hay que aceptarlo. Pero ha sido raro. Estábamos los tres favoritos y teníamos una renta de unos 40 segundos. Si hubiéramos seguido y enlazamos con el grupo de cabeza y habría sido letal", agregó.

El belga también se benefició de la táctica defensiva del danés, puesto que en uno de los ataques de Pogacar se quedó descolgado, pero Vingegaard decidió no colaborar con el esloveno.

"Sí, es cierto, sabía que me iban a atacar y en un sector no me han colocado bien y me he visto sorprendido", indicó Evenepoel.

El ganador de la Vuelta de 2022 se mostró satisfecho con el resultado de la etapa: "Ha sido una buena jornada, me he sentido bien y he probado que puedo rodar por caminos sin asfaltar".