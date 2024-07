Evenepoel: "¿Pogacar y Vingegaard? Si dos perros pelean por un hueso, un tercero puede llevárselo"

El belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) dijo en la jornada de descanso del Tour de Francia que espera ser protagonista en el presumible duelo entre el esloveno Tadej Pogacar y el danés Jonas Vingegaard porque si "dos perros se pelean por un hueso, un tercero se lo puede llevar".

"El verdadero Tour para la general comienza el sábado. Estoy preparado para la lucha. No temo un mal día como en la Vuelta, porque ahora tengo mejores piernas que entonces. Habrá una gran batalla y ojalá pueda ser parte de ella durante el mayor tiempo posible", comentó.

Evenepoel, segundo en la general, tiró de símil para explicarlo y señaló que "dos perros pelean por un hueso y un tercero se lo puede llevar". "Siempre debes seguir creyendo en ello, en tu propia fuerza y en tu propio plan. Nunca se sabe...", agregó.

El ganador de la Vuelta y campeón del mundo 2022, hizo en la jornada de descanso de Orléans un balance positivo de las primeras 9 etapas del Tour 2024. "En realidad me ha gustado todo del Tour hasta el momento. Me estoy divirtiendo aquí. Si todo va bien, no tendré malas experiencias, quizás si hay lluvia, eso es lo único en lo que puedo pensar", dijo.

En su debut en la carrera francesa, el belga ya ha podido sacar alguna conclusión. "El nivel general es mucho más alto en el Tour, al menos de 3 a 4 km/h más rápido. Aquí siempre hay pelea. Me habían avisado con suficiente antelación y por eso estaba preparado. Creo que los días más estresantes ya han pasado", destacó.

En la agenda de Remco está la posibilidad de ganar la etapa del próximo miércoles en Le Lorian, en el mismo escenario que su compatriota Greg Van Avermaet en 2016. "Tengo muchas ganas de correr el miércoles la etapa de Le Lorian, porque Greg Van Avermaet ganó allí la última vez. Voy a volver a charlar con él sobre ese final. Como belga me gustaría repetir victoria", concluyó.