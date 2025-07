Un espontáneo casi arruina el esprint final de la etapa del Tour

En pleno esprint final entre Jonas Abrahamsen y Mauro Schmid por la victoria, un protagonista inesperado acaparó buena parte de los focos. Entre la multitud y escurriéndose de la importante seguridad del Tour, un aficionado logró acceder a la carretera en el momento más inoportuno. Afortunadamente no sucedió nada, pero un miembro de la organización del Tour tuvo que salir como un disparo a frenar al intruso.

Como todos los grandes eventos, tanto deportivos como de otros ámbitos, el Tour de Francia cada año tiene una gran afluencia de gente. Personas, de diferentes maneras y con mejores y peores modales, pero todos aficionados al ciclismo. Sin embargo, como en todos los sitios, siempre hay quien quiere dar la nota o ser protagonista cuando no le pertoca. Asimismo, la cercanía de la gran vuelta francesa y el ciclismo en general con la afición, que es algo muy bonito y único de este deporte, permite que escenas como la vivida esta tarde en Toulouse no sea una excepción.

Reivindicación política contra Israel

En tiempos convulsos com el actual, con muchas protestas y reivindicaciones activas, un suceso como el Tour de Francia es un lugar extraordinario para llevar a cabo cualquier tipo de manifestación. Uno de los temas candentes es el conflicto entre Israel y Hamás, que ha repercutido en el mundo del deporte. A diferencia de las entidades deportivas rusas, que han sido apartadas del deporte europeo a raíz de la guerra con Ucrania, no ha sido así con los israelíes. Y en el mundo del ciclismo tiene una afectación directa. El equipo UCI ProTeam Israel-Premier Tech no ha sido excluido del calendario UCI y sigue compitiendo con normalidad, como en el Tour de Francia estas semanas.

Protesta de un aficionado en la meta de la etapa 11 del Tour / Ewan Wilson / X

Es por ello que un aficionado ha decidido realizar una acción de protesta. Ha aparecido con una camiseta blanca en la que se leía el siguiente mensaje: "Israel fuera del Tour". En su mano izquierda llevaba un pañuelo palestino. El propósito seguro que ha sido cumplido, pues ha tenido buena repercusión. Sin embargo, es imprudente hacerlo en situaciones de carrera como la de esta tarde.