Enric Mas: "Cuando llevaba un minuto de ventaja pensaba que podía ganar"

En la meta de Hautacam, al finalizar la etapa 12, Enric Mas dijo: "Ahora voy a ir a muerte a por una etapa". Y dicho y hecho. En la primera etapa de la tercera y última semana del presente Tour de Francia 2025, el corredor del Movistar Team ha llevado la iniciativa durante todo el día pero las fuerzas no han dado para ser el primero en cruzar la meta del Mont Ventoux. "Ya habéis visto que me he quedado vacío a falta de cinco quilómetros", ha explicado a los medios.

Enric Mas lo ha tenido muy cerca. Tanto que él mismo ha reconocido que se ha visto ganador en algún momento. "Cuando llevaba un minuto de ventaja notaba que podía ganar, pero luego ya he visto que hemos hecho 'puff'". Pese a la tristeza de haberse quedado tan cerca de levantar los brazos, Mas se ha mostrado satisfecho con el trabajo realizado. "Estamos contentos, no se puede ganar, pero se ha dado todo", ha manifestado antes de fijar el objetivo en las próximas etapas: "Tenemos 5 oportunidades más y tenemos que ir a por ellas".

La fuga de la fuga, cerca de fructificar

El de Artà (Mallorca) apostó por atacar desde abajo del puerto y poner un ritmo a su gusto. "Teníamos que jugar así", ha dicho el español, que ha reconocido que se ha seguido el plan previsto: "Nos hemos metido en una buena fuga, y después, como dice Chente, la fuga de la fuga, y nada, pues a disfrutar". Y disfrutó tanto que admitió que había sido "un buen día de Tour". " Habré tenido días mejores. Recuerdo en el '20, '21; pero ha sido una buena jornada".

Enric Mas se queda sin la gloria del Ventoux / letour_es

Finalmente, quiso agradecer el apoyo recibido por parte de la afición en las últimas etapas: "Quería decir antes que en Pirineos hemos notado un cariño impresionante. Yo he notado un cariño que, sinceramente, creo que nunca había notado en las carreteras".