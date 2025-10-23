Zwift prolonga su compromiso con el Tour de France Femmes y el ciclismo femenino: "Es parte de nuestra identidad"

Zwift, la plataforma global de entrenamiento virtual para ciclistas, ha anunciado la ampliación de su patrocinio del Tour de France Femmes avec Zwift hasta, al menos, el año 2029. La compañía seguirá siendo el Patrocinador Principal (Presenting Partner) de la carrera, reforzando su alianza con Amaury Sport Organisation (A.S.O.), promotora de la vuelta femenina que debutó en 2022 y marcó un antes y un después en el ciclismo.

"Para Zwift, esto va mucho más allá de un patrocinio: forma parte de nuestra identidad y de nuestra misión de conseguir que más personas sean más activas, más a menudo", explica Eric Min, CEO y cofundador de la empresa. "Impulsar la participación de las mujeres en el ciclismo es una prioridad estratégica. Creemos que el Tour de France Femmes avec Zwift es esencial para lograrlo. Los primeros cuatro años de esta colaboración han sido espectaculares: la emoción, el impacto y el crecimiento son indiscutibles."

El origen de esta alianza se remonta a 2020, cuando Zwift y A.S.O. organizaron el Tour de France Virtual, una edición especial durante la pandemia que ofreció competiciones paralelas para hombres y mujeres. El éxito de aquella iniciativa no solo mantuvo viva la pasión por el ciclismo, sino que inspiró el nacimiento del Tour de France Femmes avec Zwift, celebrado por primera vez en 2022 como un paso histórico hacia la igualdad deportiva.

Desde entonces, la carrera ha crecido de forma exponencial. En 2025, la competición alcanzó una audiencia media de 2,7 millones de espectadores por etapa en Francia, con un 31,6 % de cuota de pantalla y un pico de 7,7 millones durante la victoria de Pauline Ferrand-Prevot en la jornada final. Cifras que la consolidan como la prueba más vista del calendario femenino.

"Ganar el maillot amarillo ha sido el mayor logro de mi carrera", recuerda Kasia Niewiadoma-Phinney, del equipo CANYON//SRAM zondacrypto y vencedora del Tour de France Femmes 2024. "Es muy emocionante saber que esta carrera seguirá creciendo y mostrando al mundo la espectacularidad del ciclismo femenino."

El Tour de Francia femenino bate récords de audiencia / Beardy McBeard

El compromiso de Zwift no se limita al patrocinio. La compañía lidera la campaña Watch The Femmes, un movimiento global que promueve la visibilidad de las competiciones femeninas y anima a medios, marcas e instituciones a apoyarlas activamente. Lo que nació como un simple hashtag se ha convertido en una causa internacional que refleja el nuevo espíritu del ciclismo moderno.

El impacto se nota también dentro de la propia plataforma: desde 2022, el porcentaje de nuevas suscripciones femeninas en Zwift ha crecido del 18 % al 23 %, un dato que demuestra que la representación y la inspiración tienen un efecto directo en la práctica deportiva.

"El Tour de France Femmes avec Zwift sigue superando expectativas y batiendo récords", afirma Marion Rousse, directora de la carrera. "Trabajar junto a un socio como Zwift, que impulsa y amplifica la visibilidad del ciclismo femenino, es un auténtico privilegio. Hemos logrado mucho, y estoy convencida de que lo mejor aún está por llegar."

La renovación del patrocinio hasta 2029 garantiza estabilidad, inversión y visibilidad a largo plazo para el ciclismo femenino, consolidando el Tour de France Femmes como la gran referencia global del deporte sobre dos ruedas.