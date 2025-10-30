El Tour de Francia 2026 rodará por Barcelona 17 años después y lo hará, por primera vez, como punto de salida de la prueba ciclista más prestigiosa del mundo. El pasado 23 de octubre, el palacio de Congresos de París acogió la presentación oficial del recorrido del próximo Tour, que arrancará su 115ª edición con el Grand Départ en Barcelona.

La capital catalana y Catalunya vivirán por primera vez la salida oficial del Tour de Francia, con tres etapas comprendidas entre el 4 y el 6 de julio, dónde los ciclistas recorrerán distintos puntos del territorio catalán antes de adentrarse hacia Francia.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, asistió a la ceremonia en representación de la ciudad condal, destacando que “representa la culminación de una bonita historia de amor entre Barcelona y el Tour de Francia”. Y añadió: “Queremos que el Tour sea una gran celebración ciudadana, que los barceloneses y barcelonesas vivan de cerca la emoción de ver a los mejores ciclistas del mundo circulando por su calle, por su barrio. El Grand Départ nos sirve para hacer una doble reivindicación: poner en valor la bicicleta como deporte y como medio de transporte." "Organizaremos un Grand Départ único, que unirá deporte, cultura y arquitectura", señaló Collboni, quien recordó que en 2026 Barcelona será la sede del Grand Départ del Tour y la Capital Mundial de la Arquitectura.

El Tour de Francia, etapa por etapa

Primera etapa / SPORT.es / sport

La primera etapa arrancará el sábado 4 de julio con una contrarreloj de 19 Km por equipos que partirá del Parc del Fòrum. El recorrido bordeará el litoral de Barcelona, ascenderá por Sant Martí y cruzará el Eixample con paso frente a la Sagrada Familia, antes de dirigirse hacia Montjuïc, donde la meta estará situada en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

La segunda etapa, con salida en Tarragona y llegada en Barcelona, tendrá lugar el domingo 5 de julio con un recorrido de 182,4 Km. El trazado recorrerá las comarcas del Tarragonés, Baix penedés, Garraf y Baix Llobregat en un tramo inicial llano y rápido junto al mar. La tranquilidad inicial dará paso a un recorrido mucho más exigente. Los ciclistas afrontarán una ascensión de 6,1 Km al 6,5% en Begues y otra de 8,4 Km al 4,5% en Santa Creu d’Olorda, antes de entrar en Barcelona y afrontar la ascensión final en Montjuïc, con tres vueltas a un circuito urbano con rampas de hasta un 9,3% de desnivel, que promete un desenlace explosivo. La gran novedad revelada en París, junto al resto de las etapas de la mayor competición ciclista del mundo, fue la tercera y última etapa del Grand Départ: una jornada de 196 Km entre Granollers y Les Angles, considerada la más exigente de todas, que cerrará este recorrido por las ciudades y comarcas catalanas. El recorrido empezará en Granollers y los ciclistas pasarán por localidades como Vic, Ripoll y Llívia, la última localidad catalana dónde rodarán los ciclistas. En el transcurso de esta larga etapa, destaca la ascensión al Coll de Toses, de 9,3 Km y pendiente del 6,5%, una etapa exigente que culminará con la subida a Les Angles, en Francia.

El cartel del Tour, creado en Barcelona

El cartel oficial del Tour de Francia 2026, / SPORT.es / sport

Durante la presentación también se desveló el cartel oficial del Tour de Francia 2026, una obra de SMLXL + Albert Tercero, seleccionados en el marco de la convocatoria abierta a profesionales impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona y Amaury Sports Organisation (ASO) con el apoyo de la Associació de Disseny Gràfic i Comunicació Visual (ADG-FAD).

El cartel, de colores vivos y formas dinámicas, es una metáfora visual que celebra la conexión entre Francia y Barcelona, con el Arc del Triunfo como elemento central que simboliza el vínculo entre las dos ciudades.

Además del cartel, la película oficial del Grand Départ del Tour 2026 también ha sido producida desde Barcelona y pone en valor la especial relación que tienen Barcelona y Catalunya con el ciclismo. A 248 días del Grand Départ, Barcelona se prepara para recibir de nuevo a los ciclistas en sus calles y vibrar con el paso del Tour, consolidándose como un referente internacional en la organización de grandes eventos deportivos. Más información en www.letour.barcelona