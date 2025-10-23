El Tour femenino se resolverá en el Ventoux

Francia espera con los brazos abiertos a la gran heroína del ciclismo local. Pauline Ferrand-Prévot, la corredora que recompensa a los aficionados locales con los éxitos que nunca consiguen los hombres, ya tiene un Tour 2026 creado a su imagen y semejanza para que repita, esta vez en Niza, la victoria que consiguió en julio pasado. Por fin, un ciudadano, en este caso ciudadana, ganaba el Tour, lo que no ocurría desde la victoria de Bernard Hinault en 1985.

El Tour femenino vio la luz en la doble presentación que tuvo lugar este jueves en París. Ferrand-Prévot no pudo acudir al evento, pero ni faltaron sus imágenes ni su referencia en una ronda francesa femenina que se disputará entre el 1 y el 9 de agosto de 2026 y donde puede debutar la nueva diva del ciclismo español, la barcelonesa Paula Blasi, medallista en Mundial y Campeonato de Europa (campeona sub 23 en este último caso) para acompañar a otra catalana, Mireia Benito, en el año en el que la veterana mallorquina Mavi García se despide del Tour y del ciclismo profesional.

La prueba, al igual que la masculina, también busca expandirse más allá de las fronteras francesas. El año que viene las ciclistas saldrán de Suiza, concretamente desde Lausana, para afrontar totalmente dos de las nueve etapas del Tour, donde no faltarán ni jornadas con dificultad orográfica, ni una contrarreloj, con una distancia de 21 kilómetros, muy interesante en el caso particular del ciclismo femenino.

La emoción fuerte tendrá nombre de montaña. Si los hombres se juegan las principales perras del Tour 2026 en las cuestas que llevan a Alpe d’Huez, las mujeres subirán al Ventoux; el monte ventoso, la cumbre de Petrarca y de tantos otros genios, y por la que nunca ha pasado la prueba, que ya descubrió el Tourmalet en 2023. Al año siguiente la carrera se cerró en Alpe d’Huez, en un vibrante duelo entre la polaca Katarzyna Niewiadoma, que fue la vencedora final, y la neerlandesa Demi Vollering, que había vencido en la edición anterior.

Prueba recuperada en 2022

En este caso, el Ventoux llegará en la séptima etapa, en una Provenza que acaparará buena parte del protagonismo de la prueba, aunque todavía quedarán dos días de competición, con un previsible esprint en Niza y otra etapa de montaña, con cuatro subidas al conocidísimo col d’Eze para que se acabe de decidir en la capital de la Costa Azul el nombre de la vencedora; Ferrand-Prévot si se pregunta a cualquier francés.

ASO, propietaria del Tour y de otras pruebas como la Vuelta o lejos de la bici como es el Dakar, decidió en 2022 recuperar la ronda francesa femenina y dotarla con los mismos patrocinadores y medios que la carrera masculina. Los premios se equipararon dando a las mujeres la misma recompensa que obtienen los hombres en nueve de los 21 días de competición. Por eso, este jueves, la carrera femenina adquirió el mismo nivel de protagonismo que la masculina, aunque será agosto y no julio el mes reservado para las proezas de las mujeres.