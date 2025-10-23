Presentación del Tour 2026 en directo: Recorrido, Novedades y toda la información de la salida desde Barcelona

EMPIEZAN LOS DISCURSOS

Amaury, presidente de Amaury Sport Organization, organizador del Tour toma la palabra: "El Tour es una carrera donde sólo Pogacar ha logrado romper a los equipos. Agradecer el apoyo a todos los corredores que acuden a la competición, así como a los medios de comunicación y todas las personas envueltas en una carrera tan grande como ésta".