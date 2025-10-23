En Directo
TOUR DE FRANCIA
Presentación del Tour 2026 en directo: Recorrido, Novedades y toda la información de la salida desde Barcelona
Sigue en directo la presentación del Tour de Francia 2026 en SPORT
Última hora de la presentación del Tour 2026, con el recorrido y todas las novedades de la gran vuelta del ciclismo que arrancará en Barcelona el próximo mes de julio.
LA META EN PLATEAU DE SOLAISON, FILTRADA
El diario 'L'Équipe' ha desvelado en exclusiva una de las metas del próximo Tour de Francia. En la etapa 15 se ascenderá a Solaison, una cima de 11,3 kilómetros con un desnivel medio de 9,1%.
Rousse se congratula del seguimiento del Tour de Francia femenino, con una media de espectadores de ocho millones en la televisión francesa.
Rousse, directora del Tour femenino, reconoce cómo va subiendo el listón en la categoría femenina, tanto a nivel de corredoras como de espectadores siguiendo la carrera. Esa es la línea a seguir para este 2026.
Marion Rousse y Christian Prudhomme toman ahora la palabra. Llega el momento de la verdad.
Christian Prudhomme y Marion Rousse serán ahora los encargados de desvelar las dieciocho etapas restantes. Conocemos ya que las tres primeras transcurrirán por territorio catalán. Salida de Barcelona, Barcelona-Tarragona y Granollers. Otro vídeo con las mejores imágenes de la edición de 2025, donde Pogacar y Ferrand-Prévot se impusieron en la categoría masculina y femenina, respectivamente.
AMAURY
"El Tour es el tercer mayor evento del mundo. Es una carrera que logra emocionar a aficionados de todas las generaciones"
EMPIEZAN LOS DISCURSOS
Amaury, presidente de Amaury Sport Organization, organizador del Tour toma la palabra: "El Tour es una carrera donde sólo Pogacar ha logrado romper a los equipos. Agradecer el apoyo a todos los corredores que acuden a la competición, así como a los medios de comunicación y todas las personas envueltas en una carrera tan grande como ésta".
LLEGA EL MOMENTO
Una vez hechas las presentaciones de los corredores, tiempo ahora para revelar el recorrido del Tour 2026. Vídeo con las mejores imágenes de la edición del año pasado en la categoría masculina y femenina.
Turno ahora para los ciclistas masculinos. Máxima representación de corredores franceses. Entre ellos, Jonas Abrahamsen y Michael Storer, dos de los ciclistas revelación de la pasada campaña. El noruego inauguró el palmarés del siempre combativo Uno-X en el Tour.
Suben al estrado las ciclistas del Tour de Francia femenino. Presentación por todo lo alto.
