Del Fòrum a Montjuïc: el espectacular recorrido por Barcelona de la contrarreloj inaugural del Tour de Francia 2026

Barcelona será una de las grandes protagonistas del Tour de Francia 2026. La Ciudad Condal ha sido escogida como escenario del 'Grand Départ' de la próxima edición, que tendrá lugar el próximo 4 de julio de 2026 en el Fòrum.

"Barcelona quería el Tour y el Tour se sentía atraído por Barcelona", resumió Christian Prudhomme, director del Tour de Francia, el pasado 25 de febrero en la presentación de las primeras etapas. Y es que Barcelona no será la única protagonista este año en la 'Grande Boucle', ya que las dos jornadas posteriores también transcurrirán en territorio catalán, pasando por localidades como Granollers o Tarragona.

La etapa inaugural del Tour de Francia 2026 se desarrollará íntegramente en Barcelona bajo el formato de una contrarreloj por equipos, con inicio en el Fòrum y final en Montjuïc. La segunda etapa irá de Tarragona a Barcelona, con final también en Montjuïc, mientras que la tercera partirá de Granollers para entrar definitivamente en territorio francés.

¿Cuál es el perfil de la etapa 1 del Tour de Francia 2026?

El perfil de la Etapa 1 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

¿Cuál es el recorrido de la etapa 1 del Tour de Francia 2026?

La etapa 1 del Tour de Francia 2026, con inicio en Fòrum y final en el Estadi Olímpic de Montjuïc, cuenta con un recorrido total de 19,7 kilómetros y se desarrollará en formato de contrarreloj.

El recorrido llevará a los ciclistas por algunos de los rincones más emblemáticos de la Ciudad Condal, como es el caso de la Sagrada Familia, la Casa Batlló o Montjuïc.

El recorrido de la etapa 1 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

Los puntos de mayor interés del primer crono del Tour de Francia 2026 se encuentran en el tramo final, con dos ascensiones en Montjuïc (1,1km al 5,1%) y en el Estadi Olímpic (0,8 km al 7%).

La primera etapa del Tour de Francia 2026 se desarrollará bajo el formato de contrarreloj por equipo. La clasificación de etapa se basará en el tiempo del primer corredor de cada equipo, aunque los tiempos de cada corredor serán considerados de forma individual para la clasificación general.