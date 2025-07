Ciclistas importantes implicados en una montonera: Enric Mas, Almeida, Buitrago...

Varios ciclistas importantes se vieron implicados en una montonera a seis quilómetros de meta, con el pelotón final en plena ebullición en la aproximación a la última ascensión al Mur-de-Bretagne de la etapa 7 del Tour de Francia 2025. Entre ellos, los nombres más destacados fueron Enric Mas, Joao Almeida y Santiago Buitrago; este último y su compañero Jack Haig fueron los más perjudicados físicamente.

Los 10 ciclistas implicados Ben Healy (EF Education - EasyPost)

Enric Mas (Movistar Team)

João Almeida (UAE Team Emirates - XRG)

Jack Haig (Bahrain - Victorious)

Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious)

Matej Mohoric (Bahrain - Victorious)

Guillaume Martin (Groupama - FDJ)

Valentin Madouas (Groupama - FDJ)

Louis Barré (Intermarché - Wanty)

Warren Barguil (Team Picnic PostNL)

En cuanto a las consecuencias, Enric Mas llegó a meta con 51 segundos de retraso, pero no ha llegado a tocar el suelo y el equipo ha comunicado que físicamente no ha tenido consecuencias. El propio ciclista mallorquín ha hablado con los medios tras finalizar la etapa. "Hay una quemadura buena de una rueda, que me está ardiendo, pero bien. Lo bueno es que la bici no se ha roto y he podido seguir. Creo que he perdido 50 segundos. Un día que hemos perdido tiempo, pero que hemos salvado con esa montonera", ha dicho un Enric que le ha quitado hierro al asunto: "Simplemente, la quemadura que me arde ahora. Cuando me duche, bajará un poco".

João Almeida, por su parte, cruzó meta 10:13 minutos más tarde respecto a su compañero y vencedor de etapa, Tadej Pogačar. El corredor irlandés del EF Education - Easypost y ganador de la etapa de ayer, Ben Healy, no sufrió grandes consecuencias y llegó a meta 1:45 minutos más tarde. Louis Barré, corredor del Intermarché-Wanty, dejó una de las imágenes más escalofriantes en su llegada a meta.

Bahrian - Victorious, los más afectados: Haig, fuera de carrera

Por último, los corredores del Bahrain - Victorious, Santiago Buitrago y Jack Haig, han sido los principales afectados. Buitrago quedó visiblemente adolorido, pero logró cruzar meta gracias a sus compañeros (13:13). Haig, por su parte, tuvo peor suerte y se vio obligado a abandonar la carrera. De esta manera, la formación asiática pierde a su capitán de ruta.