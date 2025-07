Centenario y fumador: Bernardo Ruiz, el primer español en el podio del Tour

Manuel Vázquez Montalbán escribió una vez que los ciclistas como Bernardo Ruiz corrían en bicicletas “más de quinto culo que de segunda mano”. La frase es certera y explica a la perfección qué significaba ser ciclista profesional en la posguerra española. Y si además tu familia había perdido la guerra, peor aún.

Fue el caso de Bernardo Ruiz, el más longevo de nuestros ciclistas, el ganador de una gran vuelta (Vuelta a España 1948) de mayor edad: nacido en Orihuela el 8 de enero de 1925, Ruiz ha cumplido ya cien años.

Pionero

Fue el primer español en ganar una etapa en el Giro de Italia (1955). Y también –y el dato no es menor- el primer español que se subió al podio del Tour: tercero en la edición de 1952.

Para llegar a ese cajón de París, Ruiz tuvo que recorrer un camino largo y penoso. Fue el ciclista del hambre, hijo de un miembro de la UGT represaliado por el franquismo.

Su padre tenía que presentarse cada quince días en el cuartel de la Guardia Civil hasta que un día, la foto de Bernardo en el diario ‘Marca’ recibiendo un premio de manos de José Antonio Elola-Olaso, dirigente falangista, sirvió como indulto. La anécdota la rescata Jesús Gómez Peña en su libro ‘Crónicas sobre ruedas: el Tour de Francia’.

El ciclista del estraperlo

Bernardo, que acabaría por ser uno de los primeros ciclistas profesionales de la historia de España, se forjó como ciclista en el campo, ayudando a su padre con el comercio de estraperlo: él se adelantaba unos metros en bicicleta, comprobaba que la Guardia Civil no vigilaba y después llegaba su padre, con un carro lleno de cereales, para venderlos.

Fue el gran ciclista español de la posguerra, el nombre que acaparó los titulares de la prensa española antes de que Poblet, Bahamontes o Loroño le hicieran sombra.

Se hizo profesional por pura necesidad. Corría por dinero, siempre contando las monedas. En 1951 tuvo que retrasar su boda con Margarita Celestino: acababa de ganar dos etapas en el Tour y le ofrecían correr varios critériums bien pagados durante el mes de agosto.

Para entonces ya había forjado amistad con uno de los más grandes de la historia, Fausto Coppi, que precisamente le llevaba en coche a esas carreras de relativo prestigio pero bien pagadas.

Ruiz sabía lo que era la necesidad: para disputar la Volta a Catalunya de 1945, en su pueblo tuvieron que hacer una colecta. Le llegó justo para pagar el tren a Barcelona y la pensión.

“En cada etapa que ganaba me daban cien pesetas. Lo justo para ir tirando”. Cuando ganó la carrera, llegó a su habitación y extendió las 17.000 pesetas (unos cien euros) sobre la cama. “Nunca había visto tanto dinero junto”.

Listo para pelear por todo

Al Tour de 1952 llegó dispuesto a todo. “Me lo planteé para luchar por la general. “Me sentía un intruso entre tanta figura, así que intenté la estrategia del marcaje rotativo con ellos, siempre intentando no molestar a nadie para que nadie me diera batalla a mí”.

Así logró acabar tercero. Fue un gran paso para el deporte español, que en aquel momento no andaba sobrado de deportistas de primer nivel. Ruiz tenía otro mérito, a menudo oculto: era un buen mecánico y sabía cómo evitar los pinchazos. Cuidaba mucho los tubulares de sus neumáticos. “Hice tres o cuatro Tours sin un solo pinchazo”, decía.

Bernardo Ruiz fue el primer español que subió al podio del Tour / -

Aquel Tour de 1952 fue especial: la televisión llegó para quedarse y se subieron por primera vez dos cimas míticas, L’Alpe d’Huez y el Puy de Dome.

(Fue también el de la mítica foto de Bartali y Coppi en el Télégraphe. ¿Es Bartali quien cede un bidón de agua a Coppi o es al revés? La pregunta sobrevoló las tertulias ciclistas durante décadas).

Homenaje a Bernardo Ruiz en Orihuela / Información

El primer puesto del podio del Tour de 1952 lo ocupó Fausto Coppi y el segundo, el belga Stan Ockers. Curiosamente, ambos murieron muy jóvenes: Coppi, víctima de la malaria a los 40 años y Ockers, el ídolo de Eddy Merckx, a los 36 años, tras una caída en el velódromo de Amberes.

En cambio, Ruiz ha cumplido cien años. Guarda en la memoria todas sus carreras, y afirma sin matices que Coppi fue el mejor ciclista que conoció.

Y por cierto, no ha dejado del todo el tabaco. “¿Usted fuma? Es que me he quedado sin tabaco”, le dijo al periodista Pablo de la Calle, de ‘El Mundo’ cuando le concedió una entrevista hace unos meses, pocos días antes de cumplir 100 años.