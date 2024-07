Carlos Rodríguez: "Me cebé con Pogacar y Vingegaard y lo pagué"

El español Carlos Rodríguez (Ineos) lamentó en la meta de Plateau de Beille la pérdida de la quinta plaza de la general en favor de Mikel Landa en una jornada en la que el ciclista de Aluñecar cedió 5.08 minutos respecto al vencedor, el maillot amarillo Tadej Pogacar.

"Al principio me encontré bien, pero luego en la subida fue imposible estar delante. Me cebé con los rivales de delante y lo pagué. He sufrido mucho en los últimos kilómetros, pero lo dí todo, y en ese sentido no puedo pedir más", señaló Rodríguez en la meta de Plateau de Beille.

Rodríguez terminó contento con el trabajo del equipo y con la entrega de principio a fin, pero admitió que las sensaciones no fueron las mejores. "Me tengo que conformar con haberlo dado todo. Me hubiese gustado no perder tiempo, claro, pero también ha sido importante lo protegido que me he sentido con el equipo, me han cuidado muy bien. Las sensaciones no han sido las mejores, pero espero devolver a mis compañeros ese trabajo con un triunfo la semana que viene", concluyó.