Carapaz, tras lograr el maillot amarillo: "Siempre ha sido un sueño"

Arriesgando para lograr una buena posición en el sprint final, Richard Carapaz logró su objetivo del día en la tercera etapa del Tour de Francia y es el nuevo líder de la carrera, por delante de ciclistas de la talla de Tadej Pogacar, Remco Evenepoel o Jonas Vingegaard.

"Tal y como veníamos, veíamos el maillot amarillo como algo muy lejano. Después de ayer hubo un cambio bastante grande, nos hemos sentido muy bien y hoy había que jugársela porque sabíamos que era un sprint muy peligroso", afirmó el ciclista del EF al llegar a meta. "El equipo ha hecho un enorme trabajo hasta el final. Estoy súper contento, es una enorme felicidad para mí".

Carapaz no pudo evitar la emoción tras hacer historia y convertirse en el primer ecuatoriano que lidera el Tour de Francia. "Esta es la mejor carrera del mundo. El significado que tiene este maillot, llevarlo, es lo mejor para mí. Siempre ha sido un sueño", confesó.

Sobre su futuro en la carrera, el nuevo maillot amarillo prefiere centrarse en el presente: "Mañana será un día duro y el resto de la semana será complicada. Intentaremos hacerlo lo mejor posible y lo vamos a disfrutar. He intentado llegar de la mejor manera posible, pero no he tenido toda la suerte del mundo. Quiero disfrutar de este momento, de llevar el amarillo y mientras dure no se me va a quitar la sonrisa".