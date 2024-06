Bardet: "Es la cumbre de mi carrera"

El francés Romain Bardet, ganador de la primera etapa del Tour de Francia 2024 y, por vez primera, maillot amarillo, aseguró que este triunfo supone "la cumbre" de su carrera y confirmó su intención de retirarse del ciclismo tras la próxima Dauphiné, lo que supone su última participación en la ronda gala.

"Esto no cambia nada, al contrario, para mí era un sueño llevar un día el maillot amarillo, lo he conseguido y lo veo como una señal, como que he llegado a la cumbre de mi carrera", dijo el ciclista del DSM.

A sus 33 años, el subcampeón del Tour de 2016 y tercero de 2017, sumó su cuarta victoria en la carrera, al término de una escapada en la que estuvo acompañado de su compañero de equipo neerlandés Frank van den Broek, al que agradeció la ayuda y aseguró que "es un maillot amarillo compartido".

"No me lo creo aun, es algo increíble, creo que no podía haber soñado nada mejor que esto, vestir al fin el maillot amarillo y acabar la etapa junto a un compañero", señaló.

Su aventura estuvo a punto de fracasar en el último instante, porque el pelotón llegaba con fuerza y no consiguieron sorprenderles por 5 segundos.

"No teníamos esto programado, lo he intentado porque he visto que el pelotón estaba muy afectado por el calor y yo llevo un mes entrenando para correr a altas temperaturas. Y ha funcionado", resaltó el francés.

"Estoy feliz porque hoy he corrido como a mi me gusta", señaló el galo, que reconoció que hasta ahora "cada vez que venía al Tour era como un túnel, con toda la presión que acarreaba".

"Esta vez ha sido diferente, aseguré que no venía a pelear la general y eso me ha liberado. Le dije al equipo que el amarillo era hoy o nunca, que si no iba a dejarme perder 20 minutos para poder pelear por etapas. Pero ha funcionado", indicó.

El corredor del DSM explicó que trató de meterse en la escapada del día para sumar puntos en la clasificación para la montaña, porque le había prometido a su hijo el maillot por puntos rojos tan característico. "Al final le llevo el gordo", apostilló.

Bardet declaró que siempre ha sentido "cierta veneración" por el maillot amarillo: "Para mí era un objeto inaccesible, una túnica extraordinaria, que corona para mi íantos años de participación en el Tour, que salda tantas frustraciones".

Bardet, durante años una de las principales bazas de su país para pelear por un Tour que no ganan desde que lo hiciera Bernard Hinault en 1985, participa por undécima vez en la ronda gala, en la que además de sus dos podios y otras tres etapas, se hizo en 2019 con el maillot de la montaña.