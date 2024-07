Aranburu:"Me quedo con pena y rabia"

El español Alex Aranburu (Movistar), campeón de España, cuarto clasificado en la etapa del "sterrato" del Tour de Francia, terminó la jornada "con rabia y con pena" después de haber luchado toda la jornada en la escapada definitiva.

"Me marcho con mucha pena y un poco de rabia. Todo el equipo hemos andado muy bien; una pena el pinchazo de Oier en un mal momento. Romo ha hecho muy buen trabajo. Todos lo hemos intentado a tope, hemos jugado a ganar, pero no ha salido. Romo ha hecho también muy buen trabajo. No han salido las cosas", lamentó el campeón de España en meta.

Aranburu, junto a Lazkano y Romo fueron protagonistas de la jornada, pero el trabajo de equipo no dio el resultado esperado. "Hemos tenido que gastar mucho a mitad de etapa para cerrar hueco con un quinteto cuando Pogacar y los demás hombres de la general se dejaron ir, y ese esfuerzo luego ha costado para entrar adelante", explicò.

Aramburo, con su maillot de campeón nacional, tampoco dio con la tecla a la hora de disputar el esprint.

En el esprint tampoco he acertado sobre cuándo salir o cuándo no, y ahí se nos ha ido la victoria. Ha arrancado Derek Gee con Pidcock, he salido ahí, y luego Lutsenko, que sabía estaba muy fuerte, ha remachado y he vuelto a salir a cerrar un hueco. Igual tenía que haber tenido un poco más de sangre fría, pero decidí hacerlo así. Los rivales me han pasado a más velocidad y ya ha sido imposible remontar", concluyó.