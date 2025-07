Amenazas contra Tobias Johannessen por hacer caer a Pogacar: "Me da mucho miedo"

La undécima etapa del Tour de Francia 2025 se saldó con la primera victoria del noruego Jonas Abrahamsen (Uno X), la consolidación de Ben Healy como líder de la general y el susto de Tadej Pogacar cuando se fue al suelo cerca de la meta en Toulousse.

La jornada había transcurrido tranquila, con las estapas pirenaicas a la vista, pero a cinco kilómetros para el final llegó el golpe de efecto. Tadej se iba al suelo en una recta, aunque se levantaba sin problemas visibles y, tras recolocar la cadena de la bici, pudo continuar. El pelotón de favoritos lo esperó y acabó entrando a 3.28 minutos del vencedor, solventando de la mejor manera ese contratiempo.

"Creo que no me vio y tocó mi rueda delantera. Pero por suerte sólo tengo heridas superficiales en la piel. Me asusté cuando vi el bordillo y temí golpearme en al cabeza contra él. Pero mi piel es dura y me detuve antes de pegar con el bordillo", comentó Pogacar tras la etapa. El corredor esloveno hacía referencia a Tobias Johannessen, el corredor implicado en su caída. Aunque en las imágenes en directo no se pudo apreciar la acción, parece que el noruego rozó la rueda de Tadej y como consecuencia este perdió el equilibrio y acabó en el suelo.

Amenazas e indiferencia

El ciclista, compañero del campeón de etapa en el Uno X dio también su versión de los hechos. "Creo que todo el pelotón se desplazó a la derecha", explicó en una entrevista a 'Eurosport'. "Estaba siguiendo a Matteo Jorgenson y a otros ciclistas. Creo que Pogacar estaba en la radio, así que chocamos. Es algo que puede pasar, creo. No quería que se cayera, y no creo que ningún otro ciclista del pelotón quiera que Pogacar se caiga. Paramos inmediatamente con el grupo. Espero que esté bien. Creo que estas cosas pasan, pero claro que lo siento por él. Uno nunca quiere caerse", continuó el noruego, quien tras la carrera fue a pedir disculpas en persona a Pogacar.

"Le dije que lo sentía, pero que no podíamos hacer nada. Le dije que solo había sido un incidente de carrera, que ojalá no hubiera ocurrido. Pero no me dijo nada", afirmó. Una vez analizadas las imágenes, Johannessen volvió a hablar del incidente a través de un mensaje en redes sociales en el que también denunció amenazas.

“Siento muchísimo lo que le pasó a Tadej Pogacar. Intenté seguir un ataque y ahora veo que estaba demasiado cerca. Pensé que todos se moverían hacia la derecha, pero cometí un error y quiero disculparme de nuevo. Espero que, después de semejante caída, se encuentre lo mejor posible”, empieza el texto en su cuenta de X.

"Claro que me gustaría repetirlo y hacerlo de otra manera, pero no puedo. Es horrible, pero no le deseo a nadie la cantidad de amenazas que recibo en mi bandeja de entrada. Lo siento muchísimo, pero también me da miedo el odio de toda esta gente. Esto es muy aterrador", confesó.