Tennis Català 2x06: El secret per envellir en forma
Aquest dijous, a partir de les 19h, un nou programa de 'Tennis Català'
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Un nou programa de Tennis Català ja és aquí. En aquest episodi posem el focus en el tennis sènior, parlem amb diferents campions veterans de les categories +75 i +85. Analitzarem els beneficis del tennis i el seu paper clau per a la salut i la longevitat amb una entrevista a Mingaudas Gaudelis, doctor de la clínica Tenis Teknon. Com sempre, repassarem l’actualitat del tennis català i de Wimbledon.
Amb Albert Briva i Marta Escubós, a partir de les 19:00h a SPORT.es i totes les nostres xarxes socials.
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