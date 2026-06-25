Tennis Català 2x05: David Sunyer i les claus de Roland Garros
Aquest dijous, nou programa de Tennis Català a partir de les 18h
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Dijous de Tennis Català. En aquest cinquè programa, repassarem tota l’actualitat del tennis català i analitzarem els noms propis que han marcat l’edició de Roland Garros amb David Sunyer, entrenador i comentarista de tennis, com a convidat especial. També comptarem amb una entrevista exclusiva a Marina Bassols, amb qui comentarem el seu destacat pas pel Grand Slam de París. I, com sempre, acabarem fent un cop d’ull als continguts més virals i comentats de les xarxes socials relacionats amb el món del tennis.
Amb Albert Briva i Marta Escubós, a partir de les 18.00 h a SPORT.es i a totes les nostres xarxes socials.
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