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Tennis Català 2x05: David Sunyer i les claus de Roland Garros

Aquest dijous, nou programa de Tennis Català a partir de les 18h

David Sunyer, protagonista del darrer Tennis Català

David Sunyer, protagonista del darrer Tennis Català / SPORT.es

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SPORT.es

SPORT.es

Dijous de Tennis Català. En aquest cinquè programa, repassarem tota l’actualitat del tennis català i analitzarem els noms propis que han marcat l’edició de Roland Garros amb David Sunyer, entrenador i comentarista de tennis, com a convidat especial. També comptarem amb una entrevista exclusiva a Marina Bassols, amb qui comentarem el seu destacat pas pel Grand Slam de París. I, com sempre, acabarem fent un cop d’ull als continguts més virals i comentats de les xarxes socials relacionats amb el món del tennis.

Amb Albert Briva i Marta Escubós, a partir de les 18.00 h a SPORT.es i a totes les nostres xarxes socials.

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