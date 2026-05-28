Tennis Català 2x04: José Coronado i el TRAM Barcelona Open
Aquest dijous, nou programa de Tennis Català a partir de les 19:00h
Últim dijous del mes, i això vol dir que arriba el moment del Tennis Català. En aquest programa repassarem tota l’actualitat del tennis del nostre país. A més, coneixerem de prop, de la mà del seu director, José Coronado, el TRAM Barcelona Open, un torneig internacional de tennis en cadira de rodes que se celebra a la ciutat de Barcelona. També repassarem el més viral de les xarxes socials relacionat amb el nostre esport i posarem el punt final amb el sorteig d’una raqueta Wilson.
Amb Albert Briva i Marta Escubós, a partir de les 19:00h a SPORT.es i totes les nostres xarxes socials.
