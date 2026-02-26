Tennis Català 1x12: El projecte del tennis a l’Institut Guttmann
Aquest dijous, a partir de les 19:00h, un nou programa de Tennis Català
SPORT.es
Últim dijous del mes, moment del Tennis Català. Aquest 26 de febrer tancarem la primera temporada amb un programa on repassem tota l'actualitat del tennis del nostre país i coneixerem tot el que s'està fent a l'Institut Guttmann. Curiositats, consells i el ja clàssic joc de "In&Out" per tancar el primer curs del programa. Amb Albert Briva i Marta Escubós, a partir de les 19:00h a SPORT.es i totes les nostres xarxes socials.
- Real Madrid - Benfica: resumen, resultado y goles del partido de la Champions League
- Así queda el cuadro de la Champions en octavos: equipos clasificados, cruces y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- El mensaje de Rashford tras la cumbre de sus agentes con el Barça
- Contundente y dura respuesta del Barça tras darle la razón el CTA
- ¡Piqué se burla de Arbeloa en pleno centro de Madrid para presentar la nueva temporada de la Kings League!
- Bastoni prefiere al Inter y se aleja del Barça
- El Barça pide a Hamza que vuelva: luz verde inminente
- Los tenistas pierden la esperanza con Alcaraz: 'Es mucho más fuerte que nosotros