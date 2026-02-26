Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tennis Català 1x12: El projecte del tennis a l’Institut Guttmann

Aquest dijous, a partir de les 19:00h, un nou programa de Tennis Català

Descobrim el que es fa a l’Institut Guttmann

Descobrim el que es fa a l’Institut Guttmann / SPORT.es

SPORT.es

Últim dijous del mes, moment del Tennis Català. Aquest 26 de febrer tancarem la primera temporada amb un programa on repassem tota l'actualitat del tennis del nostre país i coneixerem tot el que s'està fent a l'Institut Guttmann. Curiositats, consells i el ja clàssic joc de "In&Out" per tancar el primer curs del programa. Amb Albert Briva i Marta Escubós, a partir de les 19:00h a SPORT.es i totes les nostres xarxes socials.

