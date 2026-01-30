Tennis Català 1x11: Dos campions del món al tennis català
Aquest divendres, a partir de les 19h, un nou programa de 'Tennis Català'
SPORT.es
Com tots els darrers dijous de mes, és torn a SPORT del Tennis Català. En aquesta ocasió, el primer programa de 2026 té un protagonisme destacat pel tennis platja, ja que parlarem amb Ari Costa i Gerard Rodríguez, dos campions del món de l'especialitat que van aconseguir la seva corona el passat mes de desembre al Mundial de Brasil.
Com sempre, repassarem també tota l'actualitat del tennis català, coneixerem curiositats de l'Open d'Australia i també un nou consell per tots aquells que practiqueu tennis. Amb Marta Escubós i Albert Briva, a partir de les 19:00h a SPORT.es i les nostres xarxes socials.
