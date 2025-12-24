Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tennis Català 1x10: Els 25 anys de la Copa Davis com a cloenda de 2025

Aquest dilluns 29 de desembre s'emet l'últim programa de Tennis Català de 2025

Tennis Català tanca 2025 amb el darrer programa de la temporada

Tennis Català tanca 2025 amb el darrer programa de la temporada / SPORT.es

SPORT.es

SPORT.es

Tennis Català posa punt final a la seva primera temporada amb un programa que serveix com a cloenda de l'any 2025. No només repassarem tota l'actualitat tenística catalana, el consell del mes i una curiositat, sinó també parlarem dels 25 anys de la consecució de la Copa Davis a Barcelona amb tots els protagonistes d'aquella fita en un extens reportatge.

Serà aquest dilluns 29 de desembre a partir de les 19:00h amb Marta Escubós i Albert Briva al capdavant.

