Tennis Català 1x10: Els 25 anys de la Copa Davis com a cloenda de 2025
Aquest dilluns 29 de desembre s'emet l'últim programa de Tennis Català de 2025
Tennis Català posa punt final a la seva primera temporada amb un programa que serveix com a cloenda de l'any 2025. No només repassarem tota l'actualitat tenística catalana, el consell del mes i una curiositat, sinó també parlarem dels 25 anys de la consecució de la Copa Davis a Barcelona amb tots els protagonistes d'aquella fita en un extens reportatge.
Serà aquest dilluns 29 de desembre a partir de les 19:00h amb Marta Escubós i Albert Briva al capdavant.
