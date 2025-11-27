Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Tennis Català 1x09: Albert Ramos, una retirada amb honors

Albert Ramos ha penjat la raqueta i el programa Tennis Català li dedica el nové programa de la temporada amb una extensa entrevista en la que repassa el millor de la seva carrera. Parlem també amb José María Díaz, el seu entrenador de tota la vida. A més, com sempre, repassarem tota l’actualitat del mes, coneixerem els secrets del Blind Tennis, descobrirem un nou consell i acabarem amb el ja clàssic joc de l’In&Out. Amb Marta Escubós i Albert Briva, a partir de les 19h a SPORT.es i les nostres xarxes socials.

