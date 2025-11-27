Tennis Català 1x09: Albert Ramos, una retirada amb honors
Albert Ramos ha penjat la raqueta i el programa Tennis Català li dedica el nové programa de la temporada amb una extensa entrevista en la que repassa el millor de la seva carrera. Parlem també amb José María Díaz, el seu entrenador de tota la vida. A més, com sempre, repassarem tota l’actualitat del mes, coneixerem els secrets del Blind Tennis, descobrirem un nou consell i acabarem amb el ja clàssic joc de l’In&Out. Amb Marta Escubós i Albert Briva, a partir de les 19h a SPORT.es i les nostres xarxes socials.
- Juanma Castaño alucina con las declaraciones de Joan Garcia: '¿Se creen que no lo vemos?
- Robert Sánchez atiza a Lamine Yamal: 'Cucurella le tiene en el bolsillo
- Toque de la Federación Española al Barça
- Maldini se desespera con el Barça en Stamford Bridge y sentencia a varios jugadores: 'Decepcionante
- Así estarían los cruces de la Champions League: emparejamientos y posibles rivales de Barcelona y Real Madrid
- Olympiacos - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Champions League
- Enzo Fernández carga contra el estilo del Barça
- ¿Qué pasa con Casadó?