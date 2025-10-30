Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Tennis Català 1x08: El bicampió Marcel Granollers explica els seus secrets

Aquest dijous, a partir de les 19:00h, torna el programa 'Tennis Català' a SPORT.es i totes les nostres xarxes socials

Tennis Català 1x08: El bicampió Marcel Granollers explica els seus secrets

Tennis Català 1x08: El bicampió Marcel Granollers explica els seus secrets / SPORT.es

SPORT.es

El programa Tennis Català té un protagonista especial: Marcel Granollers. El campió de Roland Garros i l’US Open en categoria de dobles ens atén en exclusiva per parlar d’un any que esta sent excepcional juntament amb el seu company Horacio Zeballos.

A més, parlarem de l’actualitat del tennis català a l’octubre, descobrirem el consell i la curiositat del mes i acabarem amb l’habitual In/Out entre els dos presentadors, l’Albert Briva i la Marta Escubós. Tot, a partir de les 19h a SPORT.es i les nostres xarxes socials

TEMAS