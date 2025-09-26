Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Tennis Català 1x07: El fenòmen del Pickleball creix a Catalunya

Aquest divendres, a partir de les 19h, torna un nou programa de 'Tennis Català'

Arriba l'última setmana del mes i, per tant, és moment de 'Tennis Català'. En el programa del mes de setembre, a més de fer repàs de tota l'actualitat del tennis de casa nostra, aprofundirem en un esport que està creixent de manera important a Catalunya: el Pickleball. En parlarem en profunditat amb l'Almudena Lázaro, una de les pioneres a Catalunya i tot l'Estat Espanyol, però també ho viurem de primera mà. A banda d'això, tindrem com a convidat a Jordi Tamayo, president de la Federació Catalana de Tennis, i coneixerem com sempre, curiositats i consells per tots els que practiqueu tennis.

Amb Marta Escubós i Albert Briva, a partir de les 19:00h a SPORT.es i totes les nostres xarxes socials.

