SPORT TV
Tennis Català 1x07: El fenòmen del Pickleball creix a Catalunya
Aquest divendres, a partir de les 19h, torna un nou programa de 'Tennis Català'
Arriba l'última setmana del mes i, per tant, és moment de 'Tennis Català'. En el programa del mes de setembre, a més de fer repàs de tota l'actualitat del tennis de casa nostra, aprofundirem en un esport que està creixent de manera important a Catalunya: el Pickleball. En parlarem en profunditat amb l'Almudena Lázaro, una de les pioneres a Catalunya i tot l'Estat Espanyol, però també ho viurem de primera mà. A banda d'això, tindrem com a convidat a Jordi Tamayo, president de la Federació Catalana de Tennis, i coneixerem com sempre, curiositats i consells per tots els que practiqueu tennis.
Amb Marta Escubós i Albert Briva, a partir de les 19:00h a SPORT.es i totes les nostres xarxes socials.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El exfutbolista Rivaldo (53 años) se moja sobre el Balón de Oro: “Cuando Lamine lo gane será porque marca más goles y da más asistencias”
- Real Oviedo-FC Barcelona: horario, dónde ver y alineaciones en directo del partido de Liga
- Impacto inmediato Jan Virgili: el Barça se frota las manos
- La convocatoria del Barça para visitar al Oviedo
- Así es María Segura: La concejala murciana antiokupas que posa como modelo en sus ratos libres
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Oviedo - FC Barcelona
- Lo que no se vio del Real Oviedo - Barça: Un cambio de campo polémico, la prohibición de los analistas, el respeto a Cazorla...
- El calendario destroza a Luis Enrique: mal augurio con Doué