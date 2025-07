Tennis Català 1x06: Temps de tennis platja

Torna Tennis Català aquest últim dijous del mes de juliol i ho fa amb un programa estiuenc, amb tota l'actualitat del món del tennis del nostre país i un protagonista de luxe: el tennis platja. Coneixerem els detalls del Beach Tennis i tot el que ofereix de cara a l'època estival. També recuperarem, com sempre, un consell per tots aquells que practiqueu tennis i donarem un detall desconegut per la gran majoria de vosaltres. Amb Marta Escubós i Albert Briva com a presentadors.