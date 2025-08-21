El RCTB-1899, finalista d'Espanya infantil per equips
L’equip Infantil masculí del RCTB-1899 ha estat finalista del Campionat d’Espanya Infantil per Equips – Trofeu Joan Compta In Memoriam, que ha acollit un any més el CT de La Salut 1902. El club barceloní va cedir en la final davant el CT València per 3/2. En les rondes prèvies, s’havien imposat al RSC Campo Murcia (3/2), TC Global (3/1), CC Mercantil Vigo (3/1) i el RC de Polo (4/0). L’equip del RCTB-1899 va estar integrat per Luca Daraban, Marc Villarroya, Mateo Font i Tim Franco.
FINAL CATALANA EN EL DOBLES FEMENÍ DEL CAMPIONAT D’ESPANYA JÚNIOR
Alba Sallés i Alexia Paula Bastos han estat les campiones del quadre de dobles del Campionat d’Espanya Júnior, que s’ha disputat al Club de Tenis Chamartín, a Madrid. En la final, van superar a les també catalanes Carlota Garcia i Marina Quesada per un ajustadíssim 6/7 6/4 10/8.
En el quadre masculí, destaca l’actuació de la dupla formada per Jaume Casas i Nicolau Canas, que es van quedar a les portes de la final en cedir davant Platon Tsarenko i Alejandro Hernández (6/3 6/1).
YOLANDA CLEMOT, PAULA CABEZAS I NOELIA PÉREZ, CAMPIONES DEL MÓN +50
Yolanda Clemot (CT Sabadell), Paula Cebezas i Noelia Pérez (RC de Polo) s’han proclamat campiones del món en la categoria +50 representant a la selecció espanyola en els ITF Masters World Championships de 2025, que s’han celebrat a Lisboa, Portugal.
Amb també Natalia Mataix a l’equip, van derrotar França en la final per 2/1 i es van proclamar campiones, per primera vegada en la història, de la Maria Esther Bueno Cup +50. Mai abans Espanya havia aixecat el títol de campió en aquesta prova, en la que havia estat finalista en dues ocasions, els anys 1990 i 2019.
Per la seva banda, la selecció formada per les catalanes Marta Homedes i Ninoska Souto, a més de Rosa Bielsa i Leticia Almirall, van acabar en cinquena posició de la Maureen Connolly Cup +55.
NEUS TORNER, SUBCAMPIONA D’EUROPA SUB 18 AMB LA SELECCIÓ ESPANYOLA
Neus Torner, amb la selecció espanyola Júnior, ha estat subcampiona d’Europa en la Copa de la Reina/Soisbault Sub 18, que s’ha celebrat a la localitat francesa de Granville. Amb un equip format també per l’alacantina Charo Esquiva i la malaguenya Lorena Solar, van cedir en la final davant Txèquia per 2/1.
